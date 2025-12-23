Mensaje navideño del Arzobispado de Paraná: “Acercarse a quienes necesitan”

En víspera de una nueva Navidad, el Monseñor Raúl Martín mediante el Arzobispado de envió un mensaje a la sociedad: “Es tiempo de celebrar y festejar con alegría que Dios se hace presente en medio nuestro, se acerca a nosotros en la persona de Jesús”.

Pero además hizo un pedido: “Que en estos días, de la mano de María, nos atrevamos a acercar al Pesebre de Belén, reconociendo en este niño sencillo y frágil el rostro de este Dios que nos invita a acercarnos en otros rostros que son los más frágiles los pequeños, aquellos que necesitan que acerquemos nuestro corazón y nuestra vida para celebrar juntos a Dios, que viene a traernos la paz”.

“En medio de las dificultades, en medio de las alegrías, es El, el centro de nuestra vida y por eso nos anima a sostener con alegría este tiempo para que también lo comuniquemos a todos los hermanos”, sostuvo el escrito.