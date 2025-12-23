Fútbol: la Copa Túnel Subfluvial repartirá 36 millones de pesos en premios

El certamen se llevará a cabo desde marzo con la participación de 16 equipos.

La Liga Paranaense de Fútbol y su par de Santafesina anunciaron este martes que la Copa Túnel Subfluvial en la rama masculina repartirá 36 millones de pesos en premios. El certamen se disputará por segundo año consecutivo y contará con la participación de 16 equipos de ambas provincias.

Patronato, Neuquén, Don Bosco, Belgrano, Atlético Paraná, Sportivo Urquiza, Oro Verde e Instituto dirán presente por la LPF. En tanto que Unión, Colón, La Salle, Gimnasia, Cosmos FC, Independiente, UNL y Nacional lo harán por la LSF.

El torneo se disputará entre los meses de marzo y junio, con ocho representantes de la Liga Paranaense y ocho de la Liga Santafesina. Se jugará bajo un formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta desde octavos de final, garantizando cruces interprovinciales desde el inicio.

De acuerdo a lo informado en el sitio oficial de la LPF, los encuentros se disputarán los días miércoles en horario nocturno, con el siguiente cronograma:

Octavos de final: 11 y 26 de marzo

Cuartos de final: 9 y 23 de abril

Semifinales: 7 y 21 de mayo

Final: 4 y 18 de junio

Cabe destacar que la primera edición del certamen interprovincial tuvo como campeón a Patronato, que venció a Unión de Santa Fe en una definición ida y vuelta por un global de 5 a 1 (3 a 0 en el Grella y 2 a 1 en el 15 de Abril).