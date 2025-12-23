Pidieron la expulsión del Partido Justicialista de la senadora provincial Gladys Domínguez

La petición se apoyó en “los numerosos pedidos de nuestros miembros, militantes y dirigentes, quienes manifiestan profunda indignación y absoluto repudio al comportamiento político de la senadora Gladys Domínguez”.

“Su accionar -planteó el texto de la carta enviada a Cáceres- representa una traición abierta a la doctrina de nuestro movimiento y una enorme estafa a la confianza depositada por los compañeros que trabajaron incansablemente por su candidatura, así como a la gente que la votó bajo esa línea política”.

La legisladora no ha hecho buenas migas con el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, con quien mantiene un enfrentamiento.

Domínguez abrió una grieta con el bloque de la oposición en la Cámara de Senadores a mediados de 2025 cuando decidió apartarse y conformar un monobloque Peronismo Federal.

Su alejamiento le hizo perder la mayoría a la oposición en la Cámara Alta: la oposición quedó con 8 legisladores y el oficialismo de Juntos también con 8 representantes.

La crónica de Entre Ríos Ahora recordó que la piedra de toque para la determinación que tomó Domínguez derivó de aquella votación en el Senado de la ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), oportunidad en la que la legisladora se abstuvo.

“La gravedad de sus decisiones legislativas no admite grises: la senadora Domínguez se ha convertido en el engranaje necesario para garantizar la impunidad del oficialismo. Con su apoyo incondicional, permite que el gobernador Frigerio ejecute medidas de ajuste que empobrecen a los entrerrianos. El peronismo que la llevó a su banca no promovió a una representante para ser cómplice de un modelo libertario, sino para ser una oposición firme, constructiva y leal a las demandas del pueblo”, sostuvo la carta del PJ de Feliciano.

Y agregó: “Ha nombrado a toda su familia como asesores y ha abandonado a los trabajadores y militantes. Incluso, en Feliciano, durante las elecciones, accionó en contra de fiscales de nuestro propio partido, pidiendo su desalojo de las escuelas. Mientras la columna vertebral de nuestro movimiento padece la compleja situación en materia de salud, la senadora garantiza el perjuicio votando contra quienes debió defender”.

En la parte más dura del texto al PJ con pedido de expulsión de la senadora, observó: “No ha acompañado el reclamo de los compañeros docentes que han perdido sus trabajos o están en la mira de las políticas de ajuste del gobierno provincial. Es más, se sospecha que muchas de las iniciativas de cierre de escuelas y cargos son producto de propuestas que ella misma eleva ante el Ejecutivo provincial. Se ha alineado con el oficialismo provincial, malinformando a la gente, tergiversando y pagando medios para alterar la realidad de los hechos y acciones, ocultando la falta de ayuda. Ni la oposición local ni la provincial plantean relatos tan disparatados o alejados de la verdad como los impulsados por la senadora, con tal de conmover inútilmente a una población que, pese a todo ello, le dio al PJ local un fuerte espaldarazo en las últimas elecciones legislativas”.

El PJ de Feliciano abundó: “El abuso de poder conferido la ha llevado a intervenir indirectamente en la justicia (a cambio de futuras designaciones en cargos a crearse), disponiendo la persecución de quienes se le oponen políticamente. Todo esto es parte de un despliegue que nada tiene que ver con la política que pregonamos”.

Y sumó que incluso “en los actos de colación de diferentes escuelas, era evidente el malestar entre los padres al ver cómo se anunciaban regalos otorgados por la senadora departamental cuando, en realidad, eran obsequios de la Vicegobernación o del Inaubepro provincial; hasta en eso se notan los `mimos` provinciales. Pocas veces se ha visto un acto de tal tacañería y descaro a la hora de homenajear a los egresados”.

Al final, plantearon: “Solicitaremos formalmente que se evalúe y resuelva la expulsión partidaria de la senadora Gladys Domínguez como una medida de justicia necesaria para preservar la integridad del Partido Justicialista y devolverle al pueblo la certeza de que representar al peronismo es, ante todo, un compromiso innegociable con la justicia social y no un mero acto comercial o un uso desmedido del poder”.