Juan Manuel Bilat lanzó su gira “Re–Evolución” con una intervención artística en la peatonal de Paraná

Con una intervención urbana que sorprendió a transeúntes y comerciantes en pleno centro de la ciudad, el músico entrerriano Juan Manuel Bilat dio inicio a su nueva gira titulada Re–Evolución. La acción artística tuvo lugar en la peatonal San Martín y la Plaza 1º de Mayo de Paraná, en un horario de alta circulación y en vísperas de las celebraciones navideñas, convirtiendo el pulso cotidiano de la ciudad en una experiencia sonora inesperada.

La propuesta comenzó de manera sutil: un ensamble de cuerdas emergió desde distintos puntos del espacio urbano y fue confluyendo en la peatonal, generando un clima de atención y curiosidad. Minutos más tarde, Bilat se sumó con su acordeón para interpretar versiones renovadas de clásicos del chamamé, integrando tradición y contemporaneidad en una puesta que desdibujó los límites entre escenario y espacio público.

Durante la performance, parejas de bailarines irrumpieron desde el público, aportando movimiento y emoción a una escena que combinó música, danza y territorio, y que reforzó el carácter colectivo de la intervención. La acción marcó el lanzamiento oficial de Re–Evolución, un proyecto artístico que propone resignificar el chamamé desde una perspectiva contemporánea, incorporando nuevas estéticas, experimentación escénica y lenguaje audiovisual, sin perder la esencia de la música litoraleña.

“El chamamé no es solo una herencia: es una energía viva que se transforma con nosotros. Re–Evolución es ese movimiento: volver a la raíz para ir más lejos”, expresó Bilat, sintetizando el espíritu de esta nueva etapa artística.

El hecho fue registrado en formato audiovisual y ya se encuentra disponible en las redes oficiales del artista, dando inicio a una gira que recorrerá distintos escenarios de la música popular argentina. En su recorrido inicial, el proyecto prevé presentaciones en festivales de Entre Ríos como Sauce de Luna, Federal, Feliciano y Los Conquistadores, con la mirada puesta en reposicionar la música del Litoral en los grandes escenarios nacionales. En el video intervienen: en violín 1, Natalia Franco; violín 2, Lucía Valenzuela; violín 3, Ana Valenzuela; y violonchelo, Delfina Spais.

Oriundo de Colonia Avellaneda, Juan Manuel Bilat es acordeonista y compositor, y se ha consolidado como uno de los referentes actuales de la música de raíz litoraleña. Con una trayectoria que incluye festivales y escenarios de todo el país, Re–Evolución inaugura una etapa de profundización estética y de apertura hacia nuevos públicos, celebrando la música como herramienta de encuentro, emoción y transformación cultural.