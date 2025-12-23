Comenzó la colonia de vacaciones para adolescentes en Paraná.

Con una propuesta interinstitucional, se inició en la zona de Puerto Viejo de la capital provincial, una nueva edición de la iniciativa destinada a adolescentes de entre 10 y 17 años. La iniciativa garantiza el acceso al deporte, la recreación y el aprendizaje de natación en un entorno cuidado durante el receso de verano.

La actividad es impulsada por el gobierno provincial con el objetivo de promover hábitos saludables y generar espacios de inclusión y acompañamiento, a través de actividades deportivas, recreativas y acuáticas adaptadas a las distintas edades. La actividad se desarrolla en las instalaciones del Club de Pescadores y Náutico Paraná (CPNP).

Trabajo en conjunto

La colonia se desarrolla de manera coordinada entre el Ministerio de Salud, a través del centro de atención primaria Puerto Viejo, y de Desarrollo Humano; el Programa de Deportes del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf); Comedores Escolares; el Consejo General de Educación (CGE) y el Club de Pescadores y Náutico, cuyo trabajo conjunto permite garantizar el desarrollo de las actividades con equipos profesionales.

Además de las prácticas deportivas, la colonia se consolida como un espacio de cuidado integral, donde los adolescentes fortalecen la convivencia, la integración y la incorporación de valores vinculados al trabajo en equipo y a una vida saludable. Para muchos de ellos, también representa el primer acercamiento a la natación en un ámbito seguro y con supervisión permanente.

A lo largo de la temporada, las propuestas buscan ampliar oportunidades y generar experiencias positivas que impacten en el bienestar integral de los adolescentes, fortaleciendo la autoestima, la participación grupal y el sentido de pertenencia.

Presencias

Asistieron a la inauguración, por el CGE la directora de Educación Física, Belén Nesa; el director de Jóvenes y Adultos, Alfredo Blochinger, y la subdirectora de Educación de Jóvenes y Adultos, Andrea Gutiérrez. Desde el Copnaf, la subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente, Betiana Fornara.

En tanto que del Ministerio de Salud, la jefa del Departamento Extensión a la Comunidad, Pamela Zapata; la directora del centro de salud Puerto Viejo, Valeria Rodríguez Alcántara. Asimismo, el presidente del Club de Pescadores y Náutico, Eduardo Quiroz.