AFA: Bernardo Romeo dejó de ser coordinador general de selecciones nacionales

La estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sufrió una baja inesperada: Bernardo Romeo dejó de ser el coordinador general de selecciones nacionales tras seis años en el cargo por decisión personal, ya que iniciará un trabajo similar fuera del país, aunque en el momento se desconocen los detalles.

En primer lugar, el exgoleador de Estudiantes y de San Lorenzo le comunicó su decisión a Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, y a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

Dentro de sus funciones -su cargo prácticamente no tenía antecesores- estaban coordinar y trabajar en la definición de los cuerpos técnicos para cada categoría y conducir el departamento de scouting, encargado, entre otras funciones, de identificar y seducir a los europibes.

Por el momento, la unica certeza es que la AFA buscará un reemplazante para Romeo. No obstante, la tarea carece de urgenia y aún no hay candidatos al cargo vacante, consigna TyC Sports.