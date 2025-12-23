El entrerriano Juan Bustos fue elegido “Mejor Atleta Argentino 2025 en Ultradistancia”.

Luego de una temporada con sobresalientes resultados, el seguiense Juan Bustos fue elegido por el voto del público como “Mejor Atleta 2025 en Ultradistancia”, señala Desde Crespo.

El deportista entrerriano, entre otros logros en 2025, consiguió el récord nacional en los 50 km, con “una actuación estratégica, sólida y de enorme resistencia que lo posiciona entre los mejores ultrafondistas del país y del continente”, expresaron desde la Confederación Argentina de Atletismo, al confirmarlo como ganador de esta distinción.

“Potencia, disciplina y mentalidad inquebrantable definen a Juan, un atleta que empuja los límites del ultrafondo argentino a nuevos horizontes”, añadió el escrito.

Por otra parte, se informó que el reconocimiento será entregado durante la temporada 2026, “coronando así, un año que ya es parte de la historia del atletismo nacional”.