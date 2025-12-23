Salió el tráiler de “The Beaty” con Bella Hadid como protagonista

El director estadounidense Ryan Murphy dio a conocer el tráiler de su último proyecto destinado a la pantalla chica, “The Beauty”.

Inspirado en la novela gráfica homónima de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, la serie cuenta con la participación estelar de la supermodelo Bella Hadid, siendo su primer rol como actriz.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la serie tiene fecha de estreno para el 21 de enero de 2026 en la plataforma Hulu para Estados Unidos y Disney+ para Latinoamérica.

De qué se trata la serie

Bajo la premisa de “¿Qué sacrificarías por la perfección?”, lo nuevo de Ryan Murphy sigue la vida de dos detectives del FBI que investigan unas muertes de supermodelos vinculadas a una ETS contagiosa que causa perfección física, pero que tiene consecuencias mortales.

La serie fue grabada en puntos estratégicos de la moda, como París, Venecia, Roma y Nueva York.

El elenco de estrellas de The Beauty

Con el debut actoral de Bella Hadid como “La supermodelo”, el director de American Horror Story vuelve a traer a sus nombres de confianza y suma actores de renombre a su lista estelar.

Evan Peters como Cooper Madsen (Agente del FBI).

Rebecca Hall como Jordan Bennett (Agente del FBI).

Ashton Kutcher como "The Corporation" (Un multimillonario tecnológico).

Anthony Ramos como "The Assassin" (El ejecutor letal del personaje de Kutcher).

Jeremy Pope como Jeremy (Un forastero).

Además de Hadid, algunos modelos harán una aparición especial durante la serie:

-Isabella Rossellini

-Billy Eichner

-Ben Platt

-Meghan Trainor

-Vincent D'Onofrio.

Fuente: Noticias Argentinas.