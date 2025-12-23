Se presentan las últimas funciones del año de "Una mágica Navidad" en Santa Fe

El artista y productor Flavio Mendoza presenta en la ciudad de Santa Fe el espectáculo teatral "Una mágica Navidad", una propuesta pensada para toda la familia que se desarrolla en el Centro Cultural ATE Casa España, ubicado en Rivadavia 2871. La iniciativa llegó a la capital provincial con el objetivo de ofrecer una alternativa cultural durante las fiestas, orientada a público de todas las edades y centrada en recuperar el espíritu navideño a través del teatro, la música y el circo. Las últimas presentaciones se realizarán del 25 al 28 de diciembre, con doble función, a las 18 y a las 20.

El espectáculo se estrenó el 3 de diciembre y desde entonces mantiene una sostenida convocatoria de público, superando las 10.000 entradas vendidas en Santa Fe. La puesta incluye música en vivo, acrobacias aéreas, coreografías, juegos de luces y efectos especiales. Uno de los momentos centrales de la propuesta es la aparición en escena de Papá Noel, que forma parte del relato. El elenco está conformado por artistas, técnicos y personal de producción, con participación de trabajadores de la región.

Las funciones se realizan en dos horarios para facilitar la asistencia de familias y grupos, especialmente durante los días previos a las celebraciones de fin de año.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial circoanima.com.ar y también pueden adquirirse en la boletería del Centro Cultural ATE Casa España, de 17 a 20.