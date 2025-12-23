Hantavirus: Salta informó 5 muertos en el año y las autoridades piden reforzar medidas de prevención

La provincia de Salta informó cinco muertes a causa del hantavirus en lo que va de 2025, una cifra que llevó al Ministerio de Salud Pública de la provincia a pedir a la población intensificar las medidas de prevención. El avance del virus motivó un llamado especial a quienes residen o trabajan en zonas rurales, donde se concentra el mayor riesgo de contagio.

Fuentes del Ministerio de Salud de Salta confirmaron a Infobae que dos de los cinco fallecimientos reportados ocurrieron en la última semana. Por su parte, el último Boletín Epidemiológico Nacional contaba con datos entre enero y noviembre, por lo que dio cuenta que, a nivel país, en ese período, fueron 21 las víctimas mortales, con 66 casos confirmados, lo que representa una tasa de letalidad del 32%, superior al promedio de los últimos cuatro años (15,4%).

Situación del hantavirus en el país

Desde la cartera de salud salteña comunicaron que hasta el 22 de diciembre se notificaron 12 casos positivos en la provincia, con pacientes distribuidos en los departamentos de Anta (2), Orán (6), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1). El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, detalló en el informe que siete personas recibieron el alta médica, mientras que cinco fallecieron a causa de la enfermedad.

El Boletín Epidemiológico Nacional N° 787 (BEN), publicado por el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 22 de diciembre y correspondiente a la semana epidemiológica 50 (desde el 7 al 13 de diciembre), reportó que Argentina registró 66 casos confirmados de síndrome pulmonar por hantavirus entre la semana epidemiológica 1 y la 47 de 2025 (es decir, desde principio de año hasta el 22 de noviembre).

La distribución regional muestra que el 64% de los casos ocurrió en la región Centro, el 21% en el Noroeste (incluida Salta, que concentró la mayor cantidad de casos, con 12 contagios de 14 confirmados en esa región), el 11% en el Sur y el 5% en el Noreste. Entre los casos notificados, el 55% tuvo antecedentes de contacto con roedores o sus excretas, el 35% residió en viviendas rurales, el 32% realizó excursiones a áreas rurales o silvestres y el 6% limpió viviendas, sótanos, altillos o galpones.

El documento oficial identificó los síntomas más frecuentes: fiebre (95%), mialgias (75%), cefalea (61%), náuseas (40%), disnea (39%), vómitos (39%), tos (35%) y diarrea (30%).

El riesgo se incrementó en actividades vinculadas a la limpieza de ambientes cerrados y rurales, donde la exposición a excretas de roedores resulta frecuente. El informe nacional subrayó que la región Centro concentra la mayor cantidad de casos, aunque la incidencia por cada 100.000 habitantes resulta más elevada en el Sur.

En el BEN hicieron hincapié en la provincia de Buenos Aires. Reportaron que desde comienzos de 2025 y hasta el 6 de diciembre (semana epidemiológica 1 a 49), se notificaron 359 casos sospechosos compatibles con hantavirus, de los cuales 23 fueron confirmados y 22 permanecen en estudio. El resto de los casos fueron descartados.

El BEN sintetizó el panorama regional del hantavirus en América durante 2025. Ocho países notificaron un total de 229 casos y 59 muertes, lo que equivale a una tasa de letalidad del 25,7%. Los países con reportes confirmados son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Dentro de este contexto, Argentina se mantiene como el país con mayor número de casos en la región, con 66 confirmados y 21 muertes.

En Brasil, se confirmaron 20 casos y 11 muertes, lo que representa una letalidad del 55%. Bolivia confirmó 48 casos y 11 muertes, por lo que superó el promedio de años anteriores. En Chile, se registraron 35 casos y siete fallecidos, mientras que en Paraguay se reportaron 27 casos y seis muertes. Uruguay notificó ocho casos y una muerte. Panamá, en cambio, no reportó muertes a pesar de los 18 casos confirmados.

El informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), citado por el Ministerio de Salud en el BEN, subraya que la transmisión se produce mayoritariamente por contacto con roedores, aunque existen antecedentes de contagio persona a persona asociados al virus Andes, un tipo de hantavirus, en brotes previos en Argentina y Chile.

Qué es el hantavirus, síntomas y medidas de prevención

El hantavirus es un virus que pertenece a la familia de los Bunyaviridae y puede provocar consecuencias graves en las personas, como el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, la forma más común de contagio ocurre cuando una persona respira partículas que contienen el virus y que están en el aire de lugares donde hubo orina, heces o saliva de roedores infectados, sobre todo del ratón silvestre llamado ratón colilargo.

Este mecanismo de transmisión suele presentarse en viviendas rurales, galpones o depósitos donde los animales dejaron rastros. La transmisión puede ocurrir durante la limpieza de espacios cerrados donde existió presencia de roedores, por contacto directo con secreciones o por mordedura de ejemplares infectados. La evidencia de transmisión persona a persona es limitada y se asocia a circunstancias muy específicas, según el BEN.

Los síntomas iniciales del hantavirus se asemejan a un cuadro gripal, según el portal de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), MedlinePlus: fiebre, dolores musculares, cefalea y escalofríos. Pueden sumarse náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas avanzadas, la afección evoluciona hacia dificultad respiratoria aguda y, en algunos casos, insuficiencia cardiopulmonar. La detección y atención médicas tempranas mejoran el pronóstico, aunque no existe una vacuna ni tratamiento antiviral específico.

Las medidas preventivas recomendadas por el Ministerio de Salud Pública de Salta incluyen mantener los ambientes limpios, sellar orificios en viviendas, ventilar previamente los espacios cerrados antes de limpiarlos, usar guantes y desinfectar con lavandina, evitar el contacto directo con roedores y sus excretas, mantener el pasto corto y desmalezar, y ubicar depósitos o graneros lejos de la vivienda, a una distancia mínima de 40 metros. Las autoridades recomiendan además acampar lejos de malezas y basurales, así como disponer la basura a distancia y enterrarla si no hay recolección.

El ministerio insiste en la importancia de consultar rápidamente a un servicio de salud ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente si hubo exposición a ambientes rurales en las semanas previas.