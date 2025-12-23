Pato Sosa y Carmen Alday se presentan en una noche de rock nacional

Los músicos Pato Sosa y Carmen Alday se presentarán este viernes 26 de diciembre, desde las 21:30, en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Courreges y Bavio. Con una propuesta musical titulada Noche de Rock Nacional, el encuentro busca despedir el año a través de un repertorio centrado en canciones clásicas del rock argentino.

La propuesta artística estará enfocada en la interpretación de obras de autores fundamentales del cancionero nacional, entre ellos Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, además de otros referentes del género. El repertorio fue pensado como un recorrido por distintas etapas y estilos del rock argentino, con canciones ampliamente conocidas por el común de la gente.

Como es habitual, el lugar ofrecerá una amplia propuesta de comidas y bebidas para acompañar la velada.

La actividad será con modalidad a la gorra.