Oro Verde Canta y Baila suma un certamen provincial de danzas folklóricas

La fiesta Oro Verde Canta y Baila incorporará en su próxima edición un Certamen de Danzas Folklóricas que se realizará el sábado 7 de febrero, desde las 19, en el Polideportivo Municipal de Oro Verde, ubicado en la intersección de Las Golondrinas y Los Sauces. La convocatoria está dirigida a bailarines y grupos de toda la provincia para competir en distintas categorías con el objetivo de acceder a una actuación en el escenario principal del festival, previsto para el sábado 14 de febrero, y obtener premios económicos.

El certamen contempla dos categorías de participación. Por un lado el conjunto de baile folklórico, en modalidad tradicional o estilizada, y, por otro, pareja de baile folklórico, también en sus variantes tradicional o estilizada.

En cuanto a los premios, se informó que las propuestas seleccionadas accederán a una presentación en el Festival Oro Verde Canta y Baila 2026, en un horario que será determinado por la producción del evento. Además de la actuación en el escenario principal, los ganadores recibirán un caché económico y un certificado de participación. En el caso de la categoría pareja de danza folklórica, el premio será de $120.000, mientras que para la categoría conjunto de danza folklórica el monto establecido es de $250.000.

Para consultas e información, se habilitó el correo electrónico certamenoroverdecantaybaila@gmail.com

La instancia competitiva del 7 de febrero funcionará como antesala de la noche central de la fiesta, que se desarrollará el sábado 14 de febrero en el predio Multieventos, ubicado en Los Tordos y Los Sauces. Ese día, el escenario principal quedará inaugurado a las 21 y contará con una programación artística que incluye a dos referentes de la cumbia santafesina, Marcos Castelló y Los Lirios, como principales atractivos musicales. A ellos se sumarán las presentaciones de las Bastoneras Guardia del Paraná, Tolato Trío, Los Majestuosos del Chamamé, Azul Saita, el Ballet Emovere y los ganadores del certamen de baile.

La propuesta cultural se complementará con una oferta gastronómica a cargo de instituciones de la localidad, que estarán presentes con puestos de comidas típicas y minutas.

Los valores de las entradas serán de $3.000 para residentes de Oro Verde y de $5.000 para el público general. El día del evento, en puerta, las entradas costarán $8.000 para oroverdenses, quienes deberán presentar DNI, y $10.000 para no residentes. Los jubilados no residentes abonarán $5.000 en puerta, sin opción de compra anticipada, mientras que los jubilados o pensionados de Oro Verde tendrán acceso gratuito, al igual que las personas con discapacidad que presenten certificado y los menores de 12 años.