Balance: “En el sector de la gastronomía se siente una caída del consumo”, afirmó Quiroga

El empresario gastronómico de Paraná, Paul Quiroga, habló de la realidad del sector en este fin de año con una caída generalizada de consumo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Quiroga afirmó que la merma del consumo “se siente y se ve tanto en Santa Fe como en Paraná y en toda la región, y a nivel país también se siente una caída del consumo porque entre las primeras cosas que la gente de consumir es un gasto suntuoso de darse un gusto de salir a comer afuera, y eso repercute sí o sí en el sector”. “Lo primero que la gente hace es tratar de no gastar en cosas que no son fundamentales para el día a día”, resumió.

En cuanto al alquiler del salón de eventos, indicó que “tenemos un nicho de gente, porque la estructura no es tan grande en el salón ya que es un espacio de hasta 130 personas, para un evento como un cumpleaños o casamiento, y por el tema precio-costos tenemos una buena alternativa y seguimos manejándolo bien. Incluso hay una repetición de eventos de gente que nos conoce, y por suerte sigue parejo ese tema”.

“Comparativamente terminamos un poquito mejor que el año pasado y veremos cómo viene el 2026, que lo veo medio difícil todavía porque no hay una situación clara de incremento del salario real en el bolsillo de la gente”, evaluó.

Consultado por la situación de los puestos de trabajo, en el marco del proyecto de reforma laboral, Quiroga explicó que “el aumento de la capacidad laboral nuestra depende del consumo y a eso hoy lo veo estancado. El 2008 fue el mejor año de consumo que tuvimos, y desde ahí par acá vinieron gobiernos desastrosos que nos mataron a todos y seguimos sin levantar cabeza. Ahora estamos en un estancamiento general y creo que acá vamos a tardar poder tomar puestos de trabajo, a menos que haya una necesidad temporal por algún evento especial, pero lo veo difícil”.

“Puntualmente sobre la reforma laboral, mientras todo sea transparente y entendible y se supere este atraso porque hay más de 50 años de leyes laborales, pero toda reforma laboral mientras se aggiorne al día a día que vivimos, quizás puede servir”, planteó.

Respecto de los incrementos en los insumos, apuntó que “se vienen ajustando los precios de algunos rubros, como la carne, donde está difícil el tema porque tenemos el mismo stock ganadero de hace 20 años atrás por las mala políticas que se han implementado; y en particular en nuestro rubro lo fuerte es jamón y quesos que no lo vemos tan costosos, la harina está igual, el pescado se incrementó menos de un 10% en los últimos tres o cuatro meses. En otras cosas vemos precios que se han estancado durante un año”.

“En nuestro rubro en particular no veo una inflación fuerte, los ajustes son cada dos meses; aunque hay empresas monopólicas como Coca Cola y algunas de cervezas que, lamentablemente, juegan su juego y pasa un mes que no aumentan, pero otro mes aumentan un 6 o 7%”, amplió.

Sobre el movimiento turístico en Paraná, dijo que “se ve bien, se incrementó comparativamente en fines de semana largo; la publicidad del Ente de Turismo y de la Municipalidad ayudó a incrementar los visitantes y eso nos ayuda porque tenemos una oferta innata para ofrecer al púbico que viene por dos o tres días. Creo que va a seguir igual e incluso mejorando un poco, veo a este verano similar al del año pasado con buen ritmo de ventas porque hay cierto público que puede viajar y otro público que se tiene que conformar con tomarse unos pocos días. Veo un verano bien, no tan recesivo”.

Por último, sobre la seguridad de la zona céntrica indicó que “en el último tiempo hubo reuniones de la cámara comercial del microcentro con varias autoridades y todos terminan diciendo que hay que juntar varios jugadores para llegar a buen puerto, entre policía, municipio y la parte judicial”.

“El fin de semana pasado había unos ochos pibes dando vueltas en la calle, molestando a todo el mundo, a los gritos, corridas, cobrando estacionamiento, peaje, y se ve que esto es tierra de nadie, y es una situación que se repite y viene de hace años sin solución. Y cuando te sentás a analizarlo te dicen que tienen que intervenir todos los jugadores que deben intervenir, porque es increíble que le sigamos dando de comer a la gente en la puerta de la Catedral, hay que llevarlos a un espacio diferente porque si no se te llena el centro de gente esperando para comer. Me decían desde la policía que en esto también hay una jugada de punteros políticos que mandan a la gente al centro porque les dan de comer. Hay toda una historia de jugadores que miran para otro lado, de algunos queriendo ganarse una cucarda por darle de comer a la gente y todo el comercio del centro sufriendo a esta gente que vive dando vueltas todo el día en el centro”, concluyó.