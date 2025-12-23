La autora Milagros Bernat compartirá su primer libro en un encuentro abierto

La Licenciada en Psicopedagogía Milagros Bernat presentará su primer libro, titulado Solo Humanos: Historias de existencia, el viernes 9 de enero, de 20 a 21:30, en el Auditorio Municipal Eva Perón, ubicado en la calle San Martín de la ciudad de Crespo. El encuentro incluirá la venta y firma de ejemplares y se realizará con el fin de compartir con el público una obra literaria que propone reflexionar sobre la condición humana a partir de pequeños relatos.

La actividad se enmarca en una presentación abierta a la comunidad, pensada como un espacio de encuentro y diálogo en torno a la literatura y la filosofía. Según plantea la propia autora, el libro surge de una inquietud persistente, de la pregunta por aquello que define lo humano. A través de una serie de narraciones, la obra aborda situaciones cotidianas que, al ser observadas con detenimiento, adquieren una dimensión más compleja.

La autora propone en este libro un recorrido por distintas dimensiones de la vida humana, retomando preguntas que atravesaron siglos de pensamiento filosófico y que siguen abiertas.

Durante el encuentro, Bernat dialogará con el público sobre el proceso de escritura y los ejes que atraviesan la obra, y posteriormente firmará ejemplares.

La publicación del libro fue realizada por Ana Editorial, sello que acompaña esta primera experiencia literaria de la autora. En sus mensajes de difusión, Bernat destacó el valor del encuentro con los lectores, señalando que un libro encuentra su sentido pleno cuando es leído y compartido. En ese marco, la presentación se plantea como una instancia clave para dar a conocer la obra y propiciar el intercambio en torno a la escritura y la lectura.

Desde la organización se solicitó confirmar asistencia hasta el 2 de enero al 343 4157520 o por correo a @milagrosbernat