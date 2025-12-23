Las estaciones de servicio estarán cerradas entre las 22 y las 06 horas durante las fiestas de fin de año

Las estaciones de servicio de todo el país funcionarán con un cronograma especial durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con cierre al público general en un horario determinado y la implementación de guardias activas destinadas a la atención de emergencias. La medida alcanzará a todos los establecimientos del sector y se aplicará de manera uniforme en el territorio nacional.

Según informó la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, las estaciones de servicio atenderán con horario reducido durante las Fiestas, en línea con los convenios colectivos laborales vigentes. El objetivo del esquema especial será permitir el descanso del personal durante las celebraciones, sin desatender situaciones críticas.

De acuerdo al cronograma comunicado, los locales permanecerán cerrados al público general entre las 22:00 y las 06:00 en ambas fechas festivas. En el caso de Nochebuena y Navidad, el cierre comenzará a las 22:00 del martes 24 de diciembre y se extenderá hasta las 06:00 del miércoles 25. El mismo esquema se repetirá durante Nochevieja y Año Nuevo, desde las 22:00 del martes 31 de diciembre hasta las 06:00 del miércoles 1 de enero.

Guardias para emergencias

Durante el período de cierre, las estaciones de servicio mantendrán guardias activas de carga de combustible destinadas exclusivamente a la atención de emergencias. Este servicio estará habilitado únicamente para ambulancias, dotaciones de bomberos, fuerzas policiales y otros organismos de asistencia pública que deban operar durante las festividades.

Desde el sector indicaron que, una vez finalizado el horario especial, los establecimientos retomarán su actividad habitual con normalidad. El esquema se replicará de igual manera en todo el país, respetando los acuerdos laborales que rigen para el personal del rubro.

Recomendaciones para los conductores

Ante la interrupción temporal del servicio, se recomendó a conductores y usuarios organizar la carga de combustible con antelación, preferentemente antes de las 22:00 de los días 24 y 31 de diciembre. De esta manera, se buscó evitar contratiempos y garantizar la movilidad durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La disposición se enmarcó en un cronograma especial que se aplicó de forma preventiva, con el fin de asegurar tanto el descanso de los trabajadores como la atención ante eventuales situaciones de urgencia durante las Fiestas.