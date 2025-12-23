Hubo tres oferentes para la obra de traslado de lagunas de tratamiento de Colón

En Paraná, se abrieron los sobres con las propuestas de las empresas, para ejecutar los trabajos con financiamiento del BID.

La viceintendente de Colón, María Dalleves, a cargo del Ejecutivo Municipal, participó el lunes en la Casa de Gobierno de la provincia de Entre Ríos en Paraná, de la apertura de sobres de la Licitación Pública Nacional N° 01/2025 "Diseño y Construcción de Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Colón".

Se trata de una obra millonaria y fundamental para la Ciudad, esperada durante muchos años, y que fuera impulsada por el intendente José Luis Walser para su concreción, con la adquisición de terrenos con fondos municipales para su traslado.

Estuvieron presentes el coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, Gustavo Cusinato, el diputado Mauro Godein, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Claudio Lara y el secretario de Gobierno, Mariano Bravo.

Es el segundo llamado a licitación en el marco del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Rio Uruguay con fondos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

Con este importante proyecto, se resolverá un problema ambiental histórico en barrio San Francisco, modernizando el sistema de tratamiento de líquidos cloacales en un marco de sustentabilidad y de planificación a largo plazo.

Se conformó una comisión técnica para evaluar las propuestas, que integran la el BID, la Municipalidad de Colón y la Unidad Ejecutora Provincial.