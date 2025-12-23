La Defensoría del Pueblo de Paraná seguirá atendiendo consultas y reclamos en los próximos días

La Defensoría del Pueblo de Paraná permanecerá abierta y continuará atendiendo las consultas y reclamos de la ciudadanía, con excepción del 24, 25, 26 y 31 de diciembre, días abarcados por el feriado y el asueto administrativo.

La institución atenderá en su sede de calle Yrigoyen 236 y a través de los teléfonos de línea (0343) 4202322 y 08007771112, en el horario habitual, de 7.30 a 13 horas.

Los reclamos y consultas se reciben también por mensajes de texto y whatsapp, al número 343 5346616, y por mail a defensoriaparana@gmail.com.

Desde el 2 al 16 de enero, tras el feriado del 1, la Defensoría del Pueblo trabajará de 8 a 12 horas. La atención se brindará personalmente, en la sede de la institución, y a través de las vías de comunicación mencionadas. A partir del 19 de enero, se retomará el horario de 7.30 a 13.

"Estaremos trabajando, escuchando los problemas y reclamos de nuestros vecinos. Es nuestro propósito estar a disposición de quienes lo necesiten en todo momento", dijo el Defensor del Pueblo, Lisandro Amavet, en relación a la atención prevista para los próximos días.