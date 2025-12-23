Pilotos entrerrianos fueron habilitados para ascender al TC Pista y TC Mouras

Pilotos entrerrianos podrán ascender dentro de las categorías de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), que dio a conocer este martes las habilitaciones para la temporada 2026. A través de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) informó al Departamento Deportivo las autorizaciones para cambios de marcas y ascensos de pilotos.

Entre los posibles ascensos se encuentra el ramirense Manuel Borgert, quien fue uno de los animadores del TC Mouras en la última temporada; y el villaguayense Juan Pablo Guiffrey, quien también compitió en la misma divisional. Ambos podrán competir, si así lo deciden, en el TC Pista, la categoría telonera del Turismo Carretera.

Por otra parte, el paranaense Iñakl Arrias, que este año incursionó en TC Pista Pick Up y TC Pista Mouras, fue habilitado para ascender al TC Mouras en 2026.

El comunicado de la ACTC:

Departamento Deportivo.- Informamos a ese Departamento que esta Comisión Asesora y Fiscalizadora, de la ACTC ha resuelto lo siguiente:

Autorizaciones:

1- Autorizar al Piloto de TC Lautaro De La Iglesia, a cambiar de la Marca Dodge Challenger, a la Marca Ford en el Equipo Di Meglio Sport.

2- Autorizar al Piloto de TC Diego Azar, a cambiar de la Marca Toyota a la Marca Mercedes Benz, en el Equipo Maquin Parts.

3- Autorizar al Piloto de TC Otto Fritzler, a cambiar a la Marca Mercedes Benz, en el Equipo Maquin Parts.

4- Autorizar al Piloto Julián Santero, a cambiar de la Marca Ford Mustang, a la Marca BMW.

5- Autorizar al Piloto Kevin Candela, a cambiar de la Marca Torino, a la Marca BMW.

6- Autorizar al Piloto de TC Juan Tomas Catalán Magni, a cambiar de la Marca Ford a la Marca Toyota en el Equipo Azar Motor Sport.

7- Autorizar al Piloto José Manuel Urcera, a cambiar de la Marca Ford Mustang, a la Marca Toyota en el Equipo Maquin Parts.

8- Autorizar al Piloto Luis José Di Palma, a cambiar de la Marca Chevrolet Camaro, a la Marca Toyota, en el Equipo Rus Med Team.

9- Autorizar al Piloto Elio Craparo, a cambiar de la Marca Dodge Challenger, a la Marca Ford Mustang en el Equipo Moriatis Competición.

10- Autorizar al Piloto Marcos Castro, a Participar en la Categoría TC con la Marca Torino en el Equipo DBG Motor Sport.

11- Autorizar al Piloto Benjamín Ochoa, a Competir con la Marca Dodge en la Categoría TC Pista en el Equipo SAP Team.

12- Autorizar al Piloto Nicolás Villamayor, a competir en la Categoría TC Pista Mouras en el Equipo Trotta Racing.

13- Autorizar al Piloto Máximo Costanzo, a participar en la Categoría TC Pista Mouras con la Marca Chevrolet, en el Equipo Rus Med Team.

14- Autorizar al Piloto Ian Reutemann, a competir en la Categoría TC Pick Up con la Marca Toyota.

15- Autorizar al Piloto Facundo Ludueña, a participar en la Categoría TC Pista Mouras en el Equipo Frano Competición.

Autorización reglamentaria

Quedan Aprobados los Reglamentos Técnicos de las Categorías TC Mouras y TC Pista Mouras, para el Campeonato Argentino Año 2026, los mismos se encuentran a disposición en el Dpto. Técnico y en la Página WEB de la ACTC.

Ascensos de Pilotos

1- Autorizar a los Siguientes Pilotos a Ascender a la Categoría Turismo Carretera:

- Marco Dianda - Campeón TC Pista 2025

- Nicolás Moscardini - Sub Campeón TC Pista 2025

- Jorge Barrio - SubCampeón TN Clase 3 2025

- Gastón Iansa - Campeón TC Mouras 2024

- Juan M. Tomasello - Mérito deportivo (últimos 2 años TC Pista)

- Thomás Ricciardi - Mérito deportivo (últimos 2 años TC Pista)

- Bernardo Llaver - Mejor clasificado Campeonato 2025 Turismo Carretera 2000

- Tomás Abdala - Mejor clasificado Campeonato 2025 TC Pick Up

- Lucas Carabajal - Campeón TC Mouras 2025 y temporada completa en TC Pista

- Marcos Castro - Lucas Valle - Rodrigo Lugón - Gaspar Chansard - Joaquín Ochoa (Carreras Acumuladas)

2- Autorizar a los Siguientes Pilotos a Ascender de la Categoría TC Mouras a la Categoría TC Pista:

- Eugenio Provens Sub Campeón TC Mouras 2025

- Manuel Borgert, Lucas Bohdanowicz, Thomas Pozner, Francisco Luengo,

Leandro González, Juan Pablo Guiffrey, Benjamín Antón.

3- Autorizar a los siguientes Pilotos a ascender de la Categoría TC Pista Mouras a la Categoría TC Mouras:

- Juan Pablo Alberti - Campeón TC Pista Mouras 2025

- Nicolás Jaime - Sub Campeón TC Pista Mouras 2025

Alejandro Martínez, Esteban Luna, Bautista Oliva, Iñaki Arrias, Marcelo Beraldi, Ignacio Lovich, Juan Tartaglino, Santino Ortíz.

4- Autorizar al siguiente Piloto a ascender a la Categoría TC Pick Up y a la Categoría TC Pista:

- Juan Sebastián Gallo - Campeón TC Pista Pick Up 2025

5- Autorizar Ascensos de Pilotos de otras Categorías:

1- Valentino Alaux - Campeón 2025 Formula 2, pase al TC Mouras.

2- Thiago Falivene - Campeón 2025 Formula 3 Metropolitana, pase al TC Mouras.

3- Nicolás Herrera - Campeón 2025 Turismo Pista Clase 2, pase al TC Mouras.

4- Tomas Vitar - Campeón 2025 Turismo Pista Clase 3, pase al TC Pista.

5- Camilo Trappa - Por subsiguiente en posición final Campeonato 2025 Turismo Carretera 2000, pase al TC Pista.

6- Francisco Coltrinari - Sub Campeón 2025 TN Clase 2, pase al TC Pista.

7- Braian Quevedo - Mérito Deportivo Pase al TC Pista.

Beneficio categoría Copa Bora

1- El Campeón y el Sub Campeón de la Categoría Copa Bora, tienen el pase a la Categoría TC Pista Mouras.