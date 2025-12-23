Fútbol: el entrerriano Senesi analiza su salida Bournemouth

El concordiense Marcos Senesi es uno de los tantos jugadores argentinos que todavía sueñan con ganarse un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. El defensor zurdo, de 28 años, goza de un gran presente al ser titular indiscutido en el Bournemouth de la Premir League y se consolidó como figura.

Su entrenador, Andoni Iraola, contempla ampliamente la capacidad de salir de manera prolija con pases desde el fondo de la cancha, y Senesi posee como una de sus grandes cualidades el juego con los pies con su hábil pierna izquierda. Sin embargo, pese a la importancia que tiene para el conjunto inglés, la realidad es que el nacido en Concordia podría tomar una decisión trascendental sobre su futuro.

Resulta que el entrerriano tiene contrato con los del sur de Inglaterra hasta junio del 2026, y según reveló la BBC -medio más importante de Reino Unido-, el argentino no descarta salir con el pase en su poder cuando su vínculo expire.

“El contrato del jugador de 28 años se extiende hasta junio de 2026, pero será libre de firmar un acuerdo precontractual con clubes extranjeros a partir de enero”, expresa el medio citado para dar cuenta de la situación, aclarando que incluso en este mercado de pases podría negociar su futuro con un nuevo club.

De momento, no hay equipos que lo hayan sondeado, pero al trascender esta noticia, es factible que surjan posibles destinos para seguir su carrera. La BBC reveló, también, el verdadero deseo del jugador: Senesi anhela dar un paso más adelante en su carrera.

La selección argentina

El defensor busca su lugar en la Copa del Mundo del año próximo y Scaloni lo volvió a citar a la Albiceleste durante el 2025 luego de tres años de ausencia en la nómina. Senesi jugó el amistoso ante Venezuela el 11 de octubre, en lo que fue la victoria por 1 a 0 en dicha fecha FIFA. Allí, completó los 90 minutos y sumó una buena actuación para ser tenido en cuenta para el futuro.

Senesi pelea su lugar con zagueros como su coprovinciano Lisandro Martínez, Facundo Medina, Valentín Gómez y Lautaro Rivero, entre otros, para sumarse a la lista de convocados del Mundial 2026.