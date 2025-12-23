Lucas González tendrá la 37° Fiesta Provincial y la 29° Fiesta Nacional del Lino

La ciudad de Lucas González, en el departamento Nogoyá, se prepara para recibir los días viernes 9 y sábado 10 de enero de 2026 una nueva edición de la Fiesta Provincial y Nacional del Lino. El evento se desarrollará en dos jornadas consecutivas, con espectáculos musicales, danzas tradicionales y el ya consolidado Certamen "El Linero", con el propósito de poner en valor la identidad cultural de la región y reconocer a los artistas del litoral.

La edición 2026 marcará el crecimiento de esta propuesta que convoca año tras año a vecinos de Lucas González y ciudadanos de distintas localidades de Entre Ríos y provincias cercanas. La programación contempla actividades artísticas de alcance regional y nacional, con la participación de músicos, bailarines y grupos de danzas que representan diversos puntos del litoral argentino, además de espacios dedicados a resaltar las raíces culturales vinculadas a la producción del lino.

La primera jornada, prevista para el viernes 9 de enero a partir de las 20:30, tendrá como eje central la realización del 3° Certamen "El Linero", una instancia competitiva que busca promover y visibilizar el talento artístico del litoral. Sobre el escenario se presentarán Los Monchos Chamameceros de San Justo, La Llamarada del Sauce de Oro Verde, Carnavineros de Nogoyá, Los Zapata de Pueblo Esther, Matías Juárez y Melina Cardozo de Colonia Elía, Sofía Vega de Colón, Hernán Paz y Los Changos de San José, Delfina Tula de Nogoyá, el espacio de Poesía Litoral "Canto a Entre Ríos" de San Salvador y Alma Litoral de Paraná. La noche se completará con las presentaciones de Litoral Mitá y La Sonora Corazón, junto a la participación de los ballets Raíces de Mi Pueblo y Ballet Juvenil Alemán del Volga.

La entrada general para esta jornada tendrá un valor de $2.000.

El sábado 10 de enero, a partir de las 21, se llevará a cabo la segunda noche de festejos, que incluirá los shows centrales y la presentación del ganador del Certamen "El Linero". La grilla artística contará con la actuación de Efraín Colombo, Claudia Lomeña, Franco Masignani y Jorge Alejandro y su banda, además de los cuerpos de danza Grupo de Danzas Los Lanceros y Ballet Sociedad Italiana.

El valor de la entrada para el sábado será de $5.000.