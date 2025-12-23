Con vistas a la temporada de verano, Colón inició el refulado para mejorar sus playas

Se trata de una intervención estratégica destinada a recomponer y mejorar las playas, fortaleciendo la infraestructura turística de cara a los meses de mayor afluencia de visitantes.

La Municipalidad de Colón inauguró días pasados la temporada de verano 2025/26 y, en ese marco, el pasado viernes arribó a la ciudad el barco que lleva adelante el refulado de arena en distintos sectores costeros. Se trata de una intervención estratégica destinada a recomponer y mejorar las playas, fortaleciendo la infraestructura turística de cara a los meses de mayor afluencia de visitantes.

La obra se ejecuta mediante un proceso técnico que consiste en el aporte y distribución de arena blanca de río, con el objetivo de recuperar superficies de playa, optimizar su uso recreativo y acompañar el desarrollo de la temporada. La inversión adjudicada asciende a $30.800.000, en el marco del procedimiento licitatorio correspondiente.

El operativo comenzó con la llegada del equipamiento y la planificación de los frentes de trabajo, priorizando zonas clave del circuito turístico y recreativo de la ciudad.

Qué es el refulado y cuál es su objetivo

El refulado es un procedimiento mediante el cual se transporta y vuelca arena para reconstituir sectores de playa que, por efectos naturales del río y la dinámica costera, pueden presentar pérdida de material. Esta tarea permite mejorar la calidad del espacio público, ampliar el área utilizable y acompañar el mantenimiento integral del borde costero durante la temporada.

Según lo planificado, se licitó el refulado de 2.200 m³ de arena blanca de río. El trabajo se desarrollará por tramos:

* Punta Colón: vuelco inicial de 1.050 m³.

* Balneario Norte: refulado de 700 m³.

* Playa Inkier: 450 m³ restantes. En caso de mantenerse las condiciones actuales de bajas aguas del río, el refulado en este sector podría ampliarse hasta un total de 890 m³.

Financiamiento y articulación institucional

La obra se realiza con fondos municipales y un aporte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), fortaleciendo el trabajo conjunto para acompañar el desarrollo turístico y la puesta en valor de los principales espacios recreativos de Colón.

Con el inicio de la temporada de verano 2025/26, la Municipalidad de Colón continúa implementando acciones orientadas a mejorar servicios, infraestructura y atractivos turísticos, garantizando mejores condiciones para vecinos y visitantes y reforzando la calidad de los espacios públicos vinculados al río.