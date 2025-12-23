Tragedia vial en ruta 11: imputan y disponen prisión preventiva al hombre que chocó en contramano

En la audiencia se confirmó que Maximiliano Marcelo Medina es prefecto, nacido en Entre Ríos. Se confirmó que conducía alcoholizado.

El juez Elvio Garzón imputó por homicidio a Maximiliano Marcelo Medina, de 37 años, al ser responsable de la tragedia en el acceso a Oro Verde a primera hora del lunes. Además, deberá ser encarcelado hasta tanto avance la investigación.

Durante la audiencia de este martes por la mañana, se dispuso imputar por “homicidio culposo y lesiones calificadas” tras provocar la muerte en siniestro vial de Luis Carlos Ruhl, de 67 años, y herir de gravedad a su esposa, internada en el Hospital San Martín.

Al mismo tiempo, Garzón determinó la prisión preventiva en la Unidad Penal N°1 de Paraná, por el término de 60 días mientras continúa la instancia penal preparatoria, informó Ahora.com

Por otra parte, se precisó que el imputado es integrante de la Prefectura Naval Argentina, oriundo en Sauce de Luna, departamento Federal, nacido en 1988, con domicilio oficial actualmente en provincia de Santa Fe.

De acuerdo a lo informado durante la audiencia en los Tribunales de Paraná, se determinó que Medina conducía alcoholizado con 1.45 gramos de alcohol en sangre. Además, se supo que se cruzó en contramano y chocó de frente, lo que provocó la tragedia del hombre oriundo de Aldea Brasilera.

Medina cuenta con la defensa de Jesús Germano, Carlos Chena y Enrique Muller. En tanto, la querella está conformada por Pedro Fontanetto y Germán Palomeque.