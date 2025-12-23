Se cayó la Sesión Especial de Diputados en donde el oficialismo buscaba "salvar" a Medina de Rizzo

El Partido Justicialista decidió no dar quórum a la Sesión Especial convocada para este martes a las 11 horas. Tampoco bajarán los diputados del PJ a la otra Sesión Especial convocada para este martes a las 14 horas. De esa manera, el oficialismo no logró el quórum para tratar los distintos proyectos que buscaba aprobar con celeridad ni tampoco el dictamen de la Comisión de Juicio Político sobre el expediente que tramita los planteos de Juicio Político contra Susana Medina de Rizzo.

Juntos por Entre Ríos no logró quórum propio debido a que Roque Fleitas viajó a Buenos Aires y Juan Rossi está de viaje en el exterior. Curioso es el caso de Fabián Rógel que ayer anunció que respaldaba a Medina de Rizzo pero que no iba a poder estar en la Sesión Especial de hoy por haber viajado. Sin embargo, Rógel se hizo presente en la sesión de este miércoles a las 11 de la mañana pero no alcanzó para obtener el quórum. El oficialismo debe contar con 26 diputados sentados para conseguirlo y gracias a las ausencias de los propios y la decisión del PJ no podrá "salvar" a Medina como solicitó el gobernador Rogelio Frigerio.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Gabriela Lena, tomó la palabra cuando llegó el turno de hacer referencia al expediente que tramita las denuncias contra la integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y solicitó -por la falta de quórum- que sea tratado en la Sesión Especial de las 14 horas.

El artículo 144 de la Constitución Provincial que regula la cuestión dice: "La Cámara decidirá sin más trámite si se acepta o no el Dictámen de la Comisión de Investigación necesitando para aceptarlo dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros, cuando el dictamen fuera favorable a la acusación. El quórum para esta sesión se compondrá de tres cuartos de los miembros de la Cámara". Es decir, el oficialismo para poder tratar el dictamen en el recinto -voten como voten los Diputados posteriormente- debe contar con 26 diputados para tener el quórum.

Sin embargo, desde el PJ adelantaron a ANÁLISIS que no bajarán tampoco a la segunda sesión del día ya que las circunstancias expresadas por el comunicado justicialista no cambiaron. Desde la oposición hablan de una celeridad injustificada para tratar los temas.

"En cuanto al tratamiento del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, no estamos de acuerdo con los tiempos de resolución y emisión del mismo. Nos parece que se debería seguir analizando y evaluando la documentación que se solicitó desde la Comisión y no darle un cierre tan abrupto que se contradice abiertamente con la manera en que se venía trabajando. Vale señalar que hasta las 10 de este martes aún no se habían recibido todos los informes solicitados por la Comisión y que el dictamen aún estaba circulando entre los legisladores", rezó el comunicado de la oposición.

La sesión de las 14 fue convocada de ante mano para poder tratar la Emergencia en materia de Obra Pública que tomó estado parlamentario en la Sesión Especial de ayer, que había sido convocada exclusivamente con ese fin.

Fuentes legislativas indicaron que probablemente el oficialismo convoque a discutir estos temas la semana próxima, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

Sobre Medina de Rizzo se sustancian dos denuncias en su contra ya que la tercera que se realizó la semana pasada fue desestimada por la Comisión de Juicio Político durante la jornada de lunes. Cabe recordar que la integrante del STJ declaró nuevamente ante la comisión en la jornada de ayer en una reunión donde el oficialismo preguntó de manera amable y el bloque opositor decidió no indagar a Medina. Ella negó nuevamente las acusaciones y la información publicada por este medio basada en datos oficiales del máximo órgano judicial de la provincia.

El comunicado del PJ

El bloque de diputados y diputadas “Más Para Entre Ríos” decidió no participar de las sesiones especiales convocadas para este martes en las que el oficialismo pretende dar tratamiento y aprobación a normas de importancia apelando otra vez a un “tratamiento express” que nos impide cumplir con la responsabilidad de analizar cada proyecto y realizarle las modificaciones que se crean convenientes.

"En lo que refiere al tratamiento de las modificaciones de la Ley Impositiva y del Código Fiscal debemos señalar que una modificación a la estructura impositiva que puede perjudicar o beneficiar a diferentes sectores de la sociedad entrerriana, no puede tratarse en solo 24 horas, ya que resulta un plazo insuficiente y resultaría poco responsable de nuestra parte validar esta metodología", expresó el texto.

Luego se refirió a la Emergencia en materia de Obra Pública: "Del mismo modo, en cuanto al tratamiento de la prórroga de la ley que declaró la emergencia en obras públicas, consideramos que otorgar un nuevo plazo de vigencia de esa norma sería convalidar que el 75% de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio transcurra bajo la modalidad de emergencia lo que denota una falta de capacidad para la gestión del área. No hay antecedentes desde 1983 a la fecha de un gobierno haya estado tres años consecutivos en emergencia".

Finalmente, "respecto de la ley de creación de nuevas comunas, consideramos que se trata de un paso importante en la institucionalización de las comunidades rurales que no puede ser tratado con el apresuramiento que el oficialismo pretende. Por el contrario, creemos que debe darse en el marco de un proceso participativo que claramente no tuvo lugar".

"Durante la semana se dejó de lado la modalidad de trabajo con seriedad, profesionalismo y capacidad de escucha que habíamos conseguido en la Cámara, y en temas que son de real importancia. Por esta razón entendemos que no podemos convalidar esta modalidad de funcionamiento que no se corresponde con la responsabilidad que tenemos como legisladores", fustigaron.

Al finalizar, explicaron: "Entendemos que estas circunstancias nos impiden realizar el trabajo que debemos llevar adelante en cumplimiento del mandato de los entrerrianos que en las elecciones de 2023 ubicaron a nuestro espacio como el principal bloque opositor. Dadas la composición de la Cámara, la única alternativa de que disponemos para expresar nuestra opinión de manera efectiva es no concurriendo a esta convocatoria".