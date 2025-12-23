Patronato: Tomás Attis se convirtió en el cuarto refuerzo para la Primera Nacional 2026

Patronato oficializó este martes la llegada de su cuarto refuerzo para la Primera Nacional 2026. Se trata de Tomás Attis, delantero que arribó a préstamo por un año desde 9 de Julio de Rafaela. Este martes, firmó contrato con el Rojinegro en las oficinas de calle Grella y fue anunciado a través de las redes sociales del Santo.

Attis se desempeña como centro delantero, tiene 26 años y mide 1,83 metros. Formado en las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba (debutó en Primera División), pasó por San Fernando (España), Unión de Sunchales, 9 de Julio de Rafaela, Sportivo Belgrano de San Francisco y Gimnasia y Tiro de Salta, donde fue dirigido por Rubén Forestello.

El atacante viene de jugar en Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, el Torneo Federal A y es la cuarta cara nueva del conjunto entrerriano. Las otras incorporaciones son: el mediocampista Federico Bravo, el volante ofensivo Agustín Araujo y el defensor Franco Meritello.

A estos nombres hay que sumarles las renovaciones contractuales del arquero Alan Sosa (una de las figuras de la segunda rueda en 2025) y el paranaense Maximiliano Rueda, quien puede desempeñarse tanto de defensor como de mediocampista.

De esta manera, Patronato sigue sumando nombres para su plantel y sigue preparando su participación en la próxima edición de la Primera Nacional, donde formará parte de la Zona B y debutará con San Martín de Tucumán, como visitante.