Mariano Werner: “El cambio reglamentario ayuda a reducir un poco los costos y las roturas”

Mariano Werner se refirió al cambio reglamentario que tendrá el Ford Mustang a partir de la temporada 2026 del TC.

El paranaense Mariano Werner analizó el cambio reglamentario que el Turismo Carretera aplicará en la temporada 2026 sobre el Ford Mustang y explicó cuál es el punto central que observa la categoría en relación a la reducción de las RPM.

“El TC observó que, al bajar las revoluciones para el año que viene, aquellos motores que tengan mayor cilindrada van a sufrir menos. Ford estaba un poquito relegado en ese aspecto, pero el cambio que se va a hacer no es algo loco”, explicó.

A lo que agregó: “Al fin y al cabo, todo termina siendo una cuestión de puesta a punto”.

En ese sentido, el máximo referente de Ford remarcó que la baja en las RPM no solo apunta al plano deportivo, sino que tiene un impacto directo en la confiabilidad y en los costos. “Bajar las RPM no solo es positivo para la confiabilidad, sino que también ayuda a reducir un poco los costos y las roturas. Hay menos desgaste”, explicó.





Los nuevos autos

Por otra parte, en diálogo con Carburando, Werner contó que “uno de los autos estaría prácticamente listo en los últimos días del año, pero la realidad es que al tener un cambio reglamentario mínimo tanto de cilindrada como aerodinámico, cuestión que no teníamos ensayado con el Chata Saparrat en el CFD, la cuestión va a pasar por, primero, sacarle el grueso ahí”.

Además, el oriundo de Paraná señaló que la puesta en pista del Mustang se dará cuándo estén las mejores condiciones posibles. “Dependerá de los climatológico hasta fin de año, por con una jornada muy calurosa no sirve de nada una prueba y también hay mucho sponsor day”.

Y finalizó: “Así que la actividad en el kilómetro se complicaría, por lo cual, para gastar un ensayo, prefiero hacerlo de la mejor manera previo al calendario”.