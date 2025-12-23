Afiliados a OSER reclamaron por “problemas en prestaciones, provisión de medicamentos y cobertura”

Afiliados a la obra social OSER realizaron una asamblea para denunciar dificultades en la atención médica, provisión de medicamentos y cobertura de prestaciones. Aseguraron que deben recurrir a amparos judiciales ante la falta de respuestas.

En una conferencia de prensa, afiliados a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) visibilizaron una serie de reclamos vinculados a la atención médica, la provisión de medicamentos y la cobertura de distintas prestaciones. El encuentro se realizó este martes mientras se desarrollaba una asamblea de afiliados para exponer públicamente las dificultades que, según señalaron, atraviesan desde el inicio de la intervención impulsada durante la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

Los afiliados, Rubén Albarenque y Graciela Benavidez, cuestionaron el funcionamiento actual de la obra social provincial y afirmaron que, ante situaciones de salud complejas, deben recurrir a acciones judiciales para acceder a tratamientos. “Cuando hay un problema grave de salud debemos recurrir a los amparos porque las prestaciones no son cubiertas”, expresó Albarenque.

El afiliado sostuvo que existieron casos de extrema gravedad, como lo fue el fallecimiento de un afiliado, y manifestó su preocupación por la falta de mejoras en la atención. “Antes teníamos como piso el Plan Médico Obligatorio y hoy lo tenemos como techo”, afirmó, y agregó que el nivel de prestaciones se redujo mientras los costos aumentaron.

“En más de una oportunidad no encontramos un interlocutor válido que dé respuesta al problema, a pesar de que todos los meses se nos descuenta del salario el aporte correspondiente", apuntó.

Y denunció: “Existe un esquema de negocios que responde a intereses ajenos a la salud de los trabajadores”.

“Se pasó de una obra social solidaria, dirigida por los propios trabajadores, a un modelo en el que se prioriza el negocio particular”, acusó Albarenque al recordar que la situación ya fue denunciada durante la primera gestión de la intervención, "cuando se recurrió a proveedores de la ciudad de Buenos Aires que suministraban prótesis a valores entre 300 y 500 veces superiores a los de proveedores provinciales, eludiendo las leyes de compra vigentes en la provincia”.

Entre los principales reclamos, los afiliados mencionaron demoras y faltantes en la provisión de medicamentos oncológicos, tratamientos para personas con diabetes y epilepsia, y cambios en la medicación prescripta. Según indicaron, “estas situaciones generan complicaciones en la salud de algunos pacientes y derivaron en internaciones”.

Benavidez señaló que muchos afiliados evitan denunciar públicamente por temor a perder las prestaciones que aún reciben. “Somos voceros de los afiliados que hoy no tienen voz por miedo”, expresó. En ese marco, expuso casos concretos de familias que debieron afrontar gastos elevados para cubrir tratamientos que no fueron garantizados por la obra social.

Los afiliados también cuestionaron la falta de interlocutores válidos para canalizar los reclamos. Aseguraron que presentaron notas formales y realizaron intentos de comunicación con las autoridades de OSER sin obtener respuestas. “No hay una caja de resonancia, no hay donde encontrar una solución, y lo único que queda es la acción jurídica”, sostuvo Albarenque.

Críticas a la gestión y pedido al Gobierno

Durante la asamblea, los participantes afirmaron que el modelo actual de gestión se apartó del esquema solidario que, según indicaron, caracterizaba a la obra social en gestiones anteriores. En ese sentido, reclamaron "mayor transparencia en el manejo de los recursos" y cuestionaron la toma de decisiones administrativas.

“Se pasó de una obra social solidaria a un esquema de negocios en el que la persona dejó de ser el eje, y lo que prima es el interés económico de quienes están al frente, ya que no se tiene claridad sobre el destino de los fondos aportados por los trabajadores", insistió Albarenque.

“Desde la intervención apelaron reiteradamente a un discurso de honestidad, eficiencia y transparencia, pero eso no se ve reflejado en los hechos. Lo primero que impacta al afiliado es la falta de respuesta en las prestaciones y en el acceso a medicamentos. Además, advertimos un manejo interno completamente irregular: en el Estado, los actos administrativos son escritos, pero en este caso hay órdenes verbales, contradictorias y situaciones de maltrato hacia los trabajadores”, expuso Benavidez.

Y continuó: “Se trata de un problema integral, que deriva en que, ante la falta de cobertura, los afiliados deban recurrir a amparos judiciales. Incluso se da una situación inédita: los amparos no se fallan a favor de los afiliados y tampoco se contestan. Esto marca una clara diferencia con gestiones anteriores. No buscamos defender ni atacar a partidos políticos, directores o gremios, pero entendemos que este escenario es en detrimento de los afiliados y genera preocupación por no llegar a una crisis como la que atraviesan otras obras sociales intervenidas, con pérdida de beneficios y graves dificultades de funcionamiento”.

Finalmente, los afiliados a OSER responsabilizaron a las autoridades provinciales por la situación actual y reclamaron soluciones urgentes para garantizar el acceso a la salud. “Le pedimos al gobernador Rogelio Frigerio que se haga cargo de lo que está pasando”, expresaron, al tiempo que anunciaron que continuarán visibilizando los reclamos y evaluando nuevas acciones.