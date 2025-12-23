Cresto: "No podemos ser rehenes de las marchas y contramarchas del oficialismo"

El diputado provincial del Partido Justicialista, Enrique Cresto, explicó los motivos por los cuales su bloque decidió no dar quórum en las dos sesiones especiales convocadas este martes en la Cámara de Diputados para tratar el dictamen de la Comisión de Juicio Político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo.

En una entrevista con el programa Un Martillo para darle forma (Radio Plaza), Cresto señaló que la postura fue definida en el marco de una reunión del bloque justicialista, integrado por once diputados y presidido por Laura Stratta. “Se decidió en la reunión de bloques. Laura Stratta se comunicó con el presidente de la cámara, Gustavo Hein. Mayormente era porque era un tratamiento muy exprés”, sostuvo y agregó que el bloque no puede ser rehén de "las machas y contramarchas" del oficialismo.

El legislador consideró que el proceso no estaba lo suficientemente maduro para ser tratado en el recinto. “Yo estuve en la audiencia en la reunión de comisión donde ella (Susana Medina) salió por Zoom y donde dio sus argumentos. Faltaban contestar unos oficios, faltaba el dictamen y se definió no concurrir a la sesión”, explicó, al tiempo que recordó que para avanzar se necesitaban “tres tres cuartos de los miembros de la cámara”. Es decir, 26 legisladores.

Cresto también remarcó que la decisión del bloque no implicó una negativa sistemática a acompañar al Poder Ejecutivo. “Este bloque ha demostrado a lo largo de los dos años acompañamiento en todos los proyectos de ley que mandó el Ejecutivo, en algunos que no tenía ni siquiera los fundamentos”, afirmó, aunque aclaró que en este caso “nosotros tenemos una responsabilidad institucional, y esto amerita más tiempo de trabajo y de diálogo”.

En ese sentido, cuestionó los cambios de postura del oficialismo durante el proceso. “Primero se vio una embestida muy fuerte, una denuncia tras otra, se veía como una decisión del oficialismo en ir por todo, y después pareciera que de una reunión a otra nos cambiaron los diputados, con otros argumentos totalmente diferentes”, expresó, y agregó: “No era ni tan rápido como venía la embestida ni tampoco la frenada. Es decir, nosotros como bloque no podemos quedar rehenes de esas marchas y contramarchas”.

El diputado consideró además que el debate debe darse en un marco más amplio y profundo. “Creo que se tiene que dar un trabajo más pormenorizado con ese tema. Nosotros consideramos que hace falta una reforma integral en el Poder Judicial”, opinó, al señalar que, a su criterio, el Poder Judicial “es como quedó en el tiempo” frente a los cambios que atravesó la sociedad y la política en los últimos cuarenta años.

Consultado por la relación de Susana Medina con el empresario Eduardo Eurnekián y los viajes que le financió, Cresto señaló que el tema fue abordado por la propia magistrada, pero que quedaron dudas. “Ella se se explayó, habló sobre sobre los viajes, su relación con Eurnekián, ese viaje que hablaban de cuatrocientos mil dólares", dijo, y comparó la situación con otros episodios de vínculos entre jueces y empresarios. “Quizás hay una amistad desde hace mucho tiempo, como dijo ella, desde cuando ella era estudiante de Abogacía, o no sé si la amistad surgió ya una vez que era vocal del Superior. Todas esas cosas no quedaron claras”.

Finalmente, Cresto admitió que, hasta el momento, el bloque del PJ no tenía certezas sobre la existencia del dictamen por el caso de la vocal del STJ. “La verdad, no sabemos como bloque del justicialismo si hay un dictamen. Hasta que me fui de Paraná creo que no estaban las firmas para el dictamen, pero bueno, puede ser que esté, puede ser que no, pero para que sesione la cámara de Diputados tienen que haber 26 diputados”, concluyó.