El Incaa abrió la convocatoria al Concurso de Cortometraje de Animación

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) lanzó el Concurso "Cortometraje de Animación 2025", una convocatoria dirigida a realizadores mayores de 18 años de todo el país, que podrán presentar proyectos originales de animación hasta el 16 de enero de 2026. El certamen se desarrollará mediante inscripción digital a través de la plataforma Incaa en línea y tiene como objetivo impulsar la producción de cortometrajes animados, promover nuevas voces dentro del sector audiovisual y acompañar el surgimiento de propuestas innovadoras en distintas técnicas y lenguajes de animación

La convocatoria está orientada a proyectos de cortometrajes de animación de temática libre, siempre que se trate de ideas originales. El concurso contempla una amplia variedad de técnicas, incluyendo animación 2D, CGI o animación 3D, stop motion, rotoscopia, motion graphic, técnicas experimentales, técnicas mixtas y animación generada con herramientas digitales avanzadas.

Según lo informado por el organismo, el concurso seleccionará un total de cinco proyectos ganadores. Cada uno de ellos recibirá un premio de cincuenta mil dólares, destinado a acompañar el desarrollo y la producción de las obras seleccionadas. La iniciativa apunta a fortalecer el sector de la animación nacional, facilitar el acceso a financiamiento para proyectos emergentes y contribuir a mejorar la calidad y diversidad del contenido audiovisual producido en el país.

El plazo de presentación de los proyectos se extiende hasta la hora 14 del 16 de enero de 2026.

Para consultas específicas sobre el concurso, comunicarse al correo electrónico concursospromocion@incaa.gob.ar

Para las consultas vinculadas al funcionamiento de la plataforma digital pueden realizarse a través de enlinea@incaa.gob.ar

