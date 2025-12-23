Milei reunió al Gabinete en Olivos: agradecimiento, optimismo para el 2026 y libro libertario de regalo

En la cabecera estuvieron Javier y Karina Milei. A un lado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al otro la senadora y espada oficialista Patricia Bullrich. El Presidente y su hermana encabezaron un encuentro distendido con el Gabinete en la Quinta de Olivos, donde hubo agradecimientos, elogios y optimismo para lo que viene.

El Presidente llegó al encuentro minutos después de las 20, tras una extensa conversación previa que mantuvo con Adorni para repasar los temas de gestión. Los esperaban la cúpula del Poder Ejecutivo para compartir un asado, que tuvo mucho de camaradería y de balance de un año signado por altibajos, que se coronó con la victoria electoral del 26 de octubre.

La convocatoria, que incluyó a ministros y figuras clave de la administración, marcó el cierre del segundo año de gestión y buscó consolidar la imagen de un equipo cohesionado ante los retos del futuro inmediato. Entre los gestos simbólicos del evento, Milei entregó a cada uno de los presentes un ejemplar del libro “Defendiendo lo indefendible”, del economista Walter Block, como mensaje de respaldo ideológico y referencia para el rumbo de la gestión.

Se trata de una obra de características singulares. Publicado a mediados de la década del 70, es un libro emblemático del pensamiento libertario y lleva hasta las últimas consecuencias los principios del liberalismo clásico, en particular el respeto absoluto por la propiedad privada y la libertad individual, mientras no exista coerción, violencia o fraude. Es una obra que tuvo elogios de referentes de la Escuela Austríaca, como Friedrich von Hayek.

Los funcionarios y dirigentes, antes de la comida, posaron junto al presidente con el libro en sus manos. El menú estuvo conformado por empanadas de entrada, asado, variedades de ensaladas, de bebidas gaseosas, agua y vino, tiramisú de postre, y café y té para el final.

En la imagen que se difundió oficialmente se observó al presidente acompañado por su hermana Karina Milei y Manuel Adorni, junto al resto de los funcionarios principales. Se los pudo ver en los extremos de la foto a Santiago Caputo (asesor y estratega presidencial) y a Luis “Toto” Caputo (Economía), y luego a Federico Sturzenegger (Desregulación), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diego Santilli (Interior), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud).

También participaron Pablo Quirno (Cancillería), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad), teniente genral Carlos Presti (Defensa), María Ibarzábal Murphy (Legal y Técnica), el presidente de la Cámara baja, Martín Menen; el ex ministro y actual diputado Luis Petri, y Bullrich, titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado.

“Fue una reunión muy buena y distendida, donde el que más habló fue el Presidente, que agradeció el acompañamiento en todo este año”, explicaron fuentes que participaron del encuentro.

“Valoró mucho al equipo humano que conforma el Gabinete”, agregaron los informantes, en contacto con Infobae, pasada la medianoche.

La reunión adquirió una relevancia particular tras un año signado por importantes cambios en la conformación del equipo de Gobierno y por intensas negociaciones parlamentarias.

El objetivo central de la jornada fue mostrar “unidad” de los colaboradores más cercanos del Presidente y también repasar la gestión del segundo año al frente del Ejecutivo, como así también establecer los ejes prioritarios para el próximo ciclo político.

En ese sentido, la agenda de trabajo se dio en la semana en la que el Gobierno buscará aprobar el viernes en el Senado el primer Presupuesto de la gestión libertaria. Es una meta clave, luego de la votación en la Cámara de Diputados, en la que consiguió la media sanción, aunque no pudo conseguir el respaldo para el Capítulo XI, donde se había incluido la derogación de las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario.

Lo cierto es que, de acuerdo a lo que trascendió de la reunión de esta noche, el presidente se mostró optimista de cara al 2026, donde el Gobierno tiene el objetivo de profundizar la agenda de reformas y sentar las bases para asegurar el crecimiento de la economía para los próximos dos años.

La consolidación de una coalición política capaz de garantizar la aprobación de esas reformas estructurales -que incluyen la modernización laboral, el endurecimiento de la ley penal y los cambios tributarios- quedó establecida como uno de los grandes desafíos de cara a 2026.

Para eso, la gestión de Milei, que transita la segunda etapa de su mandato desde el 10 de diciembre, enfrenta la tarea de consolidar el respaldo parlamentario necesario para avanzar con todas las iniciativas que requieren apoyo en el Parlamento. Pese a la victoria categórica en las elecciones, La Libertad Avanza tiene cerca de 100 diputados y 25 senadores, entre aliados y propios, y requiere del apoyo de los gobernadores dialoguistas para conseguir las distintas sanciones.