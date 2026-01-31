Túnel: secuestraron una camioneta que realizó adelantamiento indebido a alta velocidad en el viaducto

La Comisión Administradora del Túnel Subfluvial informó que el pasado 29 de enero, alrededor de las 12:30 horas, se registró una grave infracción de tránsito en el interior del viaducto, en el sentido Santa Fe – Paraná.

El conductor de una camioneta Toyota Hilux realizó adelantamientos indebidos dentro del túnel, invadiendo el carril contrario y circulando a alta velocidad, lo que representó un serio riesgo para la seguridad vial y la integridad de los usuarios.

Las maniobras fueron captadas por el sistema de videovigilancia del Túnel Subfluvial, lo que permitió que los inspectores apostados en la cabecera de Paraná interceptaran el vehículo. Al momento del control, se constató además que el conductor carecía de licencia habilitante para conducir, por lo que se labró el acta correspondiente.

Ante la gravedad de la situación, tomó intervención el Puesto Caminero de la Provincia de Entre Ríos, procediéndose a la retención del rodado y al inicio de las actuaciones legales pertinentes.

Cabe señalar que, con el objetivo de garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por el enlace interprovincial, la administración del Ente se encuentra trabajando en la profundización de los controles de tránsito y en la aplicación de penalidades ejemplares para este tipo de infracciones, teniendo en cuenta que el Túnel Subfluvial es una vía de comunicación particular, sin banquinas y de difícil acceso ante siniestros viales.

Finalmente, remarcaron que no se tolerarán conductas irresponsables que pongan en riesgo la vida y la integridad de los usuarios del Túnel Subfluvial.