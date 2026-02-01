Plaza Activa: una noche para cortar la semana en Colonia Avellaneda

La Municipalidad de Colonia Avellaneda presenta Plaza Activa, una iniciativa cultural que tendrá su primera jornada el miércoles 4 de febrero desde las 20, en la Plaza San Martín, con propuestas pensadas para disfrutar en comunidad.

Plaza Activa reúne música en vivo, expresiones culturales, paseo de emprendedores y patio gastronómico, generando espacios de encuentro al aire libre y fortaleciendo el uso de los espacios públicos como puntos de disfrute y participación.

La primera noche será de impronta folclórica contará con las presentaciones de Los Godoy, Ballet La Telesita, Ballet Vivir Bailando y Román Cosentino y sus amigos.

La jornada se desarrollará en la Plaza San Martín, con entrada libre, y propone una experiencia cultural pensada para compartir entre vecinas y vecinos, poniendo en valor a los artistas locales y el trabajo de emprendedores de la ciudad.