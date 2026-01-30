Una cantante de cumbia dice ser la actual pareja de Javier Milei

En medio de las versiones que hablaban de un posible acercamiento entre Javier Milei y Fátima Florez, una nueva figura irrumpió en la escena mediática y aseguró ser quien hoy ocupa un lugar sentimental en la vida del Presidente.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, se trata de Roxy Leone, quien afirmó públicamente que mantiene un vínculo amoroso con Milei.

La información fue revelada por Nancy Duré en el programa Puro Show, donde la panelista sostuvo que no se trata solo de rumores, sino de una confirmación directa de la propia cantante.

La artista de cumbia le confirmó que la relación con el mandatario lleva tiempo y que la supuesta reconciliación con Florez no existe. “Me dijo que lo de Fátima es solo para la prensa”, señaló y agregó que Milei y la imitadora mantienen únicamente una relación amistosa.

Durante el programa, se mostraron fragmentos de la conversación privada entre la panelista y Leone, donde la cantante manifestó su intención de preservar la intimidad del vínculo.

“Prefiere mantenerlo en privado, pero antes quiere hablar con él”, explicó Duré, dando a entender que la relación es real, aunque manejada con cautela.

De acuerdo con lo leído al aire, Leone también habría señalado que el romance no es reciente y que la exposición mediática representa una dificultad personal: “Es una situación complicada, para mí es difícil lidiar con la presión mediática. Bastantes cosas se dicen de él y la mayoría son mentira”.

En relación con Fátima Florez, la periodista contó que Roxy envió un audio aclarando la situación y manifestó que Milei ya habría aclarado que con la humorista existe “una bonita amistad” y que el resto de las versiones son parte del espectáculo.

Mientras tanto, ni el Presidente ni Florez se pronunciaron públicamente sobre estas declaraciones, sin embargo, el testimonio de Leone reconfigura el escenario sentimental del mandatario.

Fuente: Noticias Argentinas.