El secretario de Deportes visitó la localidad de Los Charrúas

El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, junto al director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, visitaron la localidad de Los Charrúas. Fueron recibidos por la presidenta municipal, Andrea Imoberdorff, y el director de Deportes local, José Luis Rodríguez. Durante el encuentro se abordó la realidad deportiva de la comunidad, los programas vigentes y las gestiones para ampliar oportunidades y mejorar los espacios de práctica.

Uranga destacó el compromiso del municipio y expresó que "venir a Los Charrúas da placer; es la segunda vez que estamos aquí y vemos cómo avanzan los proyectos. Seguimos gestionando mejoras para que el estadio continúe creciendo, con obras que permitan mejorar el piso, el techo y todo lo necesario para que el sueño se transforme en realidad".

Por su parte, el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, valoró el trabajo territorial y señaló que "el acompañamiento a municipios y clubes es fundamental para garantizar propuestas deportivas sostenidas y accesibles. Cada visita nos permite escuchar de primera mano las necesidades y trabajar en soluciones concretas junto a las comunidades".

La intendenta Andrea Imoberdorff agradeció la presencia de las autoridades provinciales y afirmó que "es un gusto recibirlos nuevamente; pudimos conversar sobre la situación de nuestras instituciones deportivas, los avances en la obra del estadio y las oportunidades que brindarán las nuevas leyes que pronto se pondrán en marcha para fortalecer a los clubes". También resaltó la labor del director de Deportes: "José Luis trabaja incansablemente para que niños, jóvenes y adultos tengan más posibilidades de practicar deporte y mejorar su calidad de vida".

En el marco de la jornada, la Secretaría de Deportes entregó un aporte no reintegrable destinado al recambio de las jirafas y a arreglos del playón de básquet, una mejora que permitirá optimizar las condiciones de uso de los talleres y actividades deportivas de la localidad.

La recorrida concluyó con una visita a la obra del futuro estadio municipal y con un encuentro en el Club Estrella Roja, donde se dialogó sobre la actualidad institucional y se reafirmó la voluntad de seguir trabajando de manera conjunta para impulsar el deporte como motor de desarrollo comunitario.