La Hendija Arte Contemporáneo cierra el año con dos grandes exposiciones

La Hendija Arte Contemporáneo cierra el año con dos exposiciones.
La Hendija Arte Contemporáneo despedirá un año de pleno resurgimiento con la inauguración de dos potentes propuestas artísticas que abrirán al público el miércoles 10 de diciembre, a las 20, con entrada libre y gratuita, en su sede de Gualeguaychú 171, Paraná.
Se trata de “Búsquedas”, la primera muestra individual de Luz Piérola, y “Placer: Travesía Detrás del Cortinado Rosa”, una instalación inmersiva de Carlos Larrosa y Pájaro Carreira, que se podrán visitar hasta el 10 de enero de 2026, de miércoles a viernes de 18.30 a 21.
“Búsquedas”, el viaje íntimo de Luz Piérola
Con una estética que combina lo figurativo, lo onírico y lo surrealista, Luz Piérola invita a recorrer una narrativa cargada de sensibilidad y humanidad. “Los invito a descubrir la magia de valores, formas, figuras y colores… a transitar juntos la ternura que el arte y las reflexiones nos permiten”, expresa la artista al presentar la muestra.
En sus obras establece un “diálogo alquímico” entre gestos, texturas y sensaciones, trabajados desde la fluidez del acrílico y el óleo hasta la intimidad del grafito, la carbonilla, la microfibra y las tizas. Cada trazo propone un encuentro con lo esencial: una huella, una memoria, un presente.
Piérola transita hace una década el camino de las artes visuales y ha participado en diversas muestras colectivas; esta es su primera exposición individual. Su formación incluye estudios en la Escuela de Arte y en el taller de la artista Melisa Jatib. Además, se desempeña como docente de dibujo, técnicas pictóricas, filosofía, psicología y pedagogía.
“Placer”, un umbral hacia la experiencia sensorial
La segunda propuesta, “Placer: Travesía Detrás del Cortinado Rosa”, se define como una instalación inmersiva y multidisciplinaria que interpela al visitante desde el primer paso. “Placer no es una exposición, sino un umbral. Es una investigación. Es placer”, resumen Larrosa y Carreira.
La instalación reúne lienzos de gran formato, fotografías, objetos encontrados y visuales que construyen una atmósfera íntima. El eje es una pregunta que atraviesa toda la experiencia: ¿qué es el placer?. La obra no busca respuestas cerradas, sino provocar una relación directa con la mirada, el cuerpo y el deseo.
En esta narrativa convergen el erotismo sutil y la sexualidad despojada, la afirmación del orgullo y la sombra persistente de la culpa. El cortinado rosa opera como dispositivo conceptual y físico: al atravesarlo, el visitante deja de ser espectador para convertirse en partícipe de un espacio liminal y sensorial.
Larrosa y Carreira proponen así una travesía donde el placer aparece como fuerza lúdica, inmanente, inevitable, que revela la verdad del propio ser.
Una inauguración con música y sabores
La apertura de ambas muestras incluirá una impro sonora en vivo a cargo de Tito González y Franco Galarce, además de una experiencia de vinos orgánicos ofrecida por Tres de Copas.
La entrada será libre y gratuita.