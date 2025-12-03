Juraron los cinco diputados nacionales electos por Entre Ríos que asumen el 10 de diciembre

Los cinco diputados nacionales electos por Entre Ríos juraron este miércoles poco después de las 14 y asumirán el 10 de diciembre. Tres fueron electos por la Alianza La Libertad Avanza (Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider) y dos por el peronismo (Guillermo Michel y Marianela Marclay).

Pasadas las 13 de este miércoles, con la presencia de Javier Milei, la Secretaria General y hermana del presidente Karina Milei y buena parte del gabinete, se tomó juramento a los 127 diputados que se incorporan a la Cámara baja.

La ceremonia fue presidida por el diputado Gerardo Cipollini (UCR-Chaco). Como es de práctica, hasta la elección o ratificación de la máxima autoridad de la Cámara, ese lugar es ocupado por el legislador de mayor edad. El chaqueño tiene 82 años.

Por Entre Ríos juraron cinco diputados: Andrés Laumann de La Libertad Avanza, Alicia Fregonese del PRO, y Darío Schneider de la UCR, electos por la Alianza La Libertad Avanza y Guillermo Michel y Marianela Marclay electos por Fuerza Entre Ríos-PJ.

Fregonese juró por Dios, la patria y estos santos evangelios; Laumann, Marclay y Schneider juraron por Dios y la patria; y Michel juró por la patria. Tras la jura, este último dijo: “Es un gran honor, orgullo y responsabilidad representar a los entrerrianos en la Cámara de Diputados de la Nación. Con propuestas, ideas nuevas y el compromiso de siempre, vamos a defender los derechos e intereses de nuestro pueblo y a promover la producción, el trabajo y la justicia social”.

Asimismo, manifestó: “Tenemos importantes desafíos por delante. Vamos a trabajar con visión colectiva, sentido federal y a discutir cada tema de cara a la sociedad”.

Los cinco flamantes diputados nacionales electos por Entre Ríos reemplazarán a Atilio Benedetti, Marcela Ántola, Nancy Ballejos, Carolina Gaillard y Tomás Ledesma.

