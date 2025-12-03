Confirmaron la identidad del cuerpo hallado a orillas del río Paraná en Bajada Grande

El Ministerio Público Fiscal confirmó la identidad del hombre hallado sin vida en la zona de Bajada Grande, a orillas del río Paraná, en la ciudad de Paraná. Se trata de Gustavo Gabriel González, de 34 años, quien fue encontrado por dos pescadores que dieron aviso inmediato a la Policía.

Según se informó a Ahora, la División Homicidios avanzó en la comunicación con la familia de la víctima y en la realización de tareas investigativas para dar con los responsables del crimen. El caso quedó bajo la órbita del fiscal Laureano Dato, quien dispuso una serie de medidas con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuentes judiciales señalaron que la autopsia será clave para determinar la cantidad de heridas que recibió González —se estima entre ocho y diez puñaladas— y el tiempo que llevaba sin vida al momento de ser hallado. Estos datos permitirán orientar la causa y definir nuevas líneas de investigación.

González residía en el barrio Anacleto Medina Norte, pero debido a conflictos familiares y problemas con vecinos había decidido mudarse. En los últimos meses se encontraba en la zona de Bajada Grande, donde la Policía presume que habría mantenido enfrentamientos con hombres vinculados al ámbito delictivo.

El cuerpo fue encontrado este martes cerca del mediodía por dos hombres que se dirigían a pescar en el Camino Costero. Al advertir la presencia del cadáver, dieron aviso inmediato a las autoridades, que desplegaron un operativo en el lugar y confirmaron la identidad de la víctima.