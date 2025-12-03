Chile emitió una alerta epidemiológica por el aumento de sarampión en Argentina

La portavoz del Gobierno de Chile, Camila Vallejo, confirmó la activación de una alerta epidemiológica a raíz del aumento de casos de sarampión en Argentina, medida que busca prevenir el reingreso de la enfermedad a su territorio. Desde el palacio de La Moneda, la funcionaria subrayó que la situación sanitaria en nuestro país, marcada por la fuerte caída en la cobertura de vacunación, obliga a reforzar los controles frente a la inminente llegada del verano y el incremento del turismo trasandino.

En su mensaje oficial, Vallejo destacó: “Hicimos un llamado a la toma de conciencia sobre la vacunación y hemos establecido una alerta epidemiológica”, al tiempo que insistió en la necesidad de evitar la circulación de discursos que desalientan la inmunización.

“El llamado es claro: no caer en campañas antivacuna… generan efectos graves en la salud pública”, afirmó. El Gobierno chileno también utilizó sus redes para advertir sobre los riesgos de la desinformación y reiteró que “las vacunas salvan vidas”.

Un contexto regional marcado por el desplome de la vacunación en Argentina

La preocupación de Chile se inscribe en un escenario sanitario crítico: Argentina registra las coberturas de vacunación más bajas en décadas. Según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), ninguna de las vacunas del calendario obligatorio alcanzó en 2024 la meta del 95% necesaria para garantizar inmunidad colectiva.

Las cifras muestran caídas pronunciadas. La triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, pasó de un promedio del 90% entre 2015 y 2019 a apenas 46,7% en la aplicación de los 5 años. La polio descendió del 88% al 47%, y la triple bacteriana celular cayó del 88% al 46% en el mismo grupo etario.

Desde Santiago advierten que esta situación, sumada al flujo constante de turistas, aumenta el riesgo epidemiológico. Por ello, anunciaron el refuerzo de la vigilancia fronteriza y la ampliación de las campañas de inmunización locales, haciendo hincapié en mantener los esquemas vacunatorios al día. “Activamos este mecanismo porque el incremento de contagios en Argentina así lo exige”, explicó Vallejo.

Preocupación en la Provincia de Buenos Aires y el deterioro del sistema de vacunación

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó en AM750 sobre la circulación del virus en el país y la posible expansión del brote. Señaló que el origen del alerta nacional se vincula con cuatro viajeros uruguayos con sarampión que ingresaron al país desde Bolivia y recorrieron diversas rutas argentinas entre el 14 y el 16 de noviembre.

“Es una enfermedad muy transmisible. Solo compartir el mismo ambiente puede generar contagio”, sostuvo Kreplak, y remarcó que el país enfrenta este escenario con coberturas vacunatorias inferiores al 50%. También apuntó al impacto de la discontinuación de programas escolares de salud y vacunación: “Había un programa que vacunaba en las escuelas. Eso se discontinuó. Y ahora se eliminó el programa nacional”, afirmó.

El ministro destacó que la provincia incorporó la vacunación en la mitad de las escuelas y prevé extenderla al 100% el año próximo. “Los padres deben tener el calendario completo. La vacunación es obligatoria, no un favor”, remarcó.

El brote de sarampión y la alerta sanitaria en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación emitió su propia alerta epidemiológica tras confirmar el ingreso al país de los cuatro ciudadanos uruguayos infectados. El objetivo es identificar rápidamente a quienes pudieron haber estado expuestos y reforzar la vigilancia de enfermedad febril exantemática (EFE) en todas las jurisdicciones.

Los viajeros presentaron síntomas entre el 11 y el 13 de noviembre, mientras que el exantema apareció entre el 15 y el 17. Debido a estas fechas, se considera que la ventana de riesgo para la aparición de síntomas se extiende hasta el 12 de diciembre.

Cualquier persona que haya compartido viaje con esta familia y experimente fiebre alta, manchas rojas en la piel, conjuntivitis, secreción nasal o tos debe acudir de inmediato a un centro de salud.

Las autoridades sanitarias recordaron que quienes no cuentan con el esquema de vacunación completo corren mayor riesgo de contraer la enfermedad. En ese marco, recomendaron estar atentos a los síntomas y completar de forma urgente las dosis faltantes.