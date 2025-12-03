La AFA confirmó los árbitros para las semifinales de la Liga Profesional de Fútbol

Los árbitros Darío Herrera y Facundo Tello dirigirán las semifinales.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los árbitros para las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol en Primera División. Darío Herrera fue designado para Boca-Racing, el domingo a las 19 en La Bombonera, mientras que Facundo Tello estará a cargo del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, el lunes a las 17 en el Bosque.
Herrera estará acompañado por Cristian Navarro y Sebastián Ranieri como primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Sebastián Martínez será el cuarto árbitro. Silvio Trucco será el VAR y Fabricio Llobet el AVAR.
Tello, por su parte, hará equipo con Pablo Acevedo y Diego Bonfá (primer y segundo asistente, respectivamente). Sebastián Zunino será el cuarto árbitro; Lucas Novelli el VAR y Gastón Suárez oficiará de AVAR.
En cuanto a los antecedentes, Herrera dirigió a Boca dos veces en 2025: en la derrota ante Newell’s Old Boys de Rosario por 2 a 0 el 30 de marzo en el Torneo Apertura y en la victoria Xeneize sobre Tigre por 2 a 0. También estuvo a cargo de dos partidos de La Academia: derrota por 2 a 1 ante el Matador y la eliminación a manos de Platense (0-1), a la postre campeón del Apertura.
Dirigió a Boca en 39 oportunidades (20 victorias, 11 empates y 8 derrotas), mientras que hizo lo propio con Racing en 30 partidos (12 triunfos, 8 empates y 10 derrotas). Expulsó a 13 jugadores Xeneizes y 2 de la Academia.
Por su parte, Tello dirigió a Gimnasia en 20 partidos (6 victorias, 4 empates y 10 derrotas), mientras que a Estudiantes lo dirigió en 22 oportunidades (10 triunfos, ocho empates y cuatro derrotas). El bahiense también fue el elegido para arbitrar el clásico platense en el Clausura, partido que terminó con triunfo para el Pincha por 2-0.
Torneo Clausura 2025
Semifinales
Domingo 7 de diciembre
19 Boca – Racing
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabricio Llobet
Lunes 8 de diciembre
17 Gimnasia – Estudiantes
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Diego Bonfa
Cuarto árbitro: Sebastián Zunino
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez