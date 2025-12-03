Deportes

La AFA confirmó los árbitros para las semifinales de la Liga Profesional de Fútbol

03 de Diciembre de 2025 - 19:05
Herrera y Tello

Los árbitros Darío Herrera y Facundo Tello dirigirán las semifinales.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los árbitros para las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol en Primera División. Darío Herrera fue designado para Boca-Racing, el domingo a las 19 en La Bombonera, mientras que Facundo Tello estará a cargo del clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, el lunes a las 17 en el Bosque.

Herrera estará acompañado por Cristian Navarro y Sebastián Ranieri como primer y segundo asistente, respectivamente. En tanto que Sebastián Martínez será el cuarto árbitro. Silvio Trucco será el VAR y Fabricio Llobet el AVAR.

Tello, por su parte, hará equipo con Pablo Acevedo y Diego Bonfá (primer y segundo asistente, respectivamente). Sebastián Zunino será el cuarto árbitro; Lucas Novelli el VAR y Gastón Suárez oficiará de AVAR.

En cuanto a los antecedentes, Herrera dirigió a Boca dos veces en 2025: en la derrota ante Newell’s Old Boys de Rosario por 2 a 0 el 30 de marzo en el Torneo Apertura y en la victoria Xeneize sobre Tigre por 2 a 0. También estuvo a cargo de dos partidos de La Academia: derrota por 2 a 1 ante el Matador y la eliminación a manos de Platense (0-1), a la postre campeón del Apertura.

Dirigió a Boca en 39 oportunidades (20 victorias, 11 empates y 8 derrotas), mientras que hizo lo propio con Racing en 30 partidos (12 triunfos, 8 empates y 10 derrotas). Expulsó a 13 jugadores Xeneizes y 2 de la Academia.

Por su parte, Tello dirigió a Gimnasia en 20 partidos (6 victorias, 4 empates y 10 derrotas), mientras que a Estudiantes lo dirigió en 22 oportunidades (10 triunfos, ocho empates y cuatro derrotas). El bahiense también fue el elegido para arbitrar el clásico platense en el Clausura, partido que terminó con triunfo para el Pincha por 2-0.

Torneo Clausura 2025

Semifinales

Domingo 7 de diciembre

19 Boca – Racing 

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabricio Llobet

Lunes 8 de diciembre

17 Gimnasia – Estudiantes

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suárez

