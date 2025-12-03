Gaillard: “Más que en sanciones, hay que pensar cómo reunificar al peronismo para ser una alternativa en 2027”

La diputada nacional Carolina Gaillard (PJ-Entre Ríos) habló de la sanción que recibió desde el Partido Justicialista provincial separándola de su cargo partidario por haber participado por fuera en la elección legislativa de octubre, y analizó el futuro del peronismo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Galliard aseveró: “Acepto la decisión que han tomado mis compañeros del Consejo, hubo un consenso de no aceptar las expulsiones, pero sí creían conveniente apartarnos del Consejo a quienes decidimos jugar por fuera de nuestro partido. En la reunión planteé que nosotros tenemos que pensar cómo reunificamos a todos los sectores del peronismo y cómo generamos una mesa de debate para ver cómo construimos alternativa; más que estar pensando en expulsiones y en sanciones, deberíamos estar pensando en cómo salimos para adelante con una propuesta que vuelva a convocar a los entrerrianos a elegirnos”.

Por otra parte, agregó que “es polémico que un Consejo provincial que prácticamente no ha funcionado o ha funcionado muy poco y que ha dilatado mucho la decisión de expulsar a (el ex senador Edgardo) Kueider durante meses, y que en el Congreso provincial se esquivó la discusión y el avance en algún tipo de sanción por haber votado la Ley Bases, luego ocurrido el tema de Paraguay donde Kueider fue encontrado con el dinero y quedó detenido, se tomaron cartas en el asunto y se esbozó una especie de expulsión que no fue tal porque quedó ad referéndum del Congreso. Entonces, tenemos un Consejo partidario que sanciona a quienes van por afuera pero que no sanciona a quienes votan en contra de los principios de nuestro partido”.

En ese sentido, criticó que “es mucho más grave votar la privatización de OSER como fue el caso de Nancy Miranda que fue el voto habilitante del peronismo para que el IOSPER pueda transformarse en OSER y creo que es más grave lo de habilitar la Ley Bases” y en contraposición, recordó: “Yo siempre he votado en función de la defensa de los trabajadores, de los jubilados, en contra de las iniciativas que promovía Milei para desguazar el Estado o para quitar derechos”.

Ante ello, Gaillard definió: “Creo que tenemos un Consejo donde hay doble vara, que por un lado se activa rápidamente para expulsar las voces disonantes en el Consejo, cuando me parece que siempre es mejor cuando hay voces diferentes para poder tener una mirada más amplia. El Consejo ha decidido apartarnos a quienes jugamos por afuera en una medida disciplinatoria hacia quienes nos animamos a plantear que no estábamos de acuerdo con la integración de la lista oficial sin un proceso de democracia interna, porque no consideramos que se haya dado las condiciones para una competencia interna. Hubo un cronograma electoral que no fue discutido por el Consejo, que fue impuesto, una Junta Electoral amañada, claramente discrecional, que era claramente discrecional y arbitraria y no estaba integrada por todos los sectores, una elección interna donde se presentan los avales y a las agrupaciones que les faltaban avales no les dieron tiempo para subsanar la irregularidad. En el fondo, todos sabíamos que no había una voluntad clara de que se lleve adelante la interna, y fueron maniobras o excusas para que la interna no se lleve adelante, y eso impidió dirimir las diferencias que había dentro del movimiento. Creo que siempre es sana la interna, me parece que está bien la interna y más cuando no tenemos un gobernador que ordene o un conductor o un liderazgo claro, siempre es bueno que exista la posibilidad de la interna para dirimir las diferencias. Lamento que se haya suspendido la aplicación de las PASO porque hubiese sido la oportunidad para dirimir con esa herramienta que es mucho mejor que la interna partidaria, porque los partidos no están en condiciones de llevar adelante una interna con ecuanimidad”.

Consultada por cómo se reconstruye el peronismo a partir de ahora en la provincia, aseveró que “es una pregunta muy difícil” y planteó: “Con los compañeros que participamos de la 503 la idea es empezar a caminar la provincia, recorrer, ir a las localidades donde hay grupos mas afianzados de compañeros, para darnos un trabajo y tener una estrategia de construir liderazgos locales. Es importante porque cuando hablamos de recambio y de renovación a estas cuestiones hay que construirlas, los liderazgos no se dan naturalmente. Por eso los dirigentes políticos del peronismo en Entre Ríos tenemos una tarea y una responsabilidad que es tratar de promover liderazgos locales para llegar a un 2027 con un peronismo fuerte, fortalecido, donde haya muchos compañeros en condiciones de competir en cada localidad, donde podamos llevar propuestas fuertes, y a nivel provincial también construir una propuesta fuerte y unificada. Lo ideal sería que estemos todos juntos, y para eso es necesario que nos convoquen a una mesa para que podamos discutir. Y obviamente que el partido cumple un rol en lo formativo, en las capacitaciones, en que haya más debate, que sea un partido más abierto”.

“Entiendo que quienes detentan lugares de responsabilidad institucional, como el caso de los intendentes, cuesta más porque están con la gestión diaria, pero creo que hay que trabajar en convocar al partido nuevos cuadros. En la campaña recorrí la provincia y hay muchísimos jóvenes con ganas de participar, formados, que tienen ganas y no encuentran el espacio. Por eso, en el caso de quienes participamos de la lista 503 vamos a recorrer la provincia para seguir instando a que haya nuevas voces, a que más jóvenes participen, que se involucren en sus localidades, y así llegar al 2027 con posibilidad de que el peronismo les ofrezca a los entrerrianos la mejor propuesta”, puntualizó.

Sobre la importancia que tiene lo nacional en todo esto, admitió que “es cierto que hay un arrastre nacional, la atracción que tienen las figuras nacionales, pero también es cierto que cuando se define que lidere el proceso provincial o nacional alguien, después hay que armar los territorios, y ahí es importante tener un trabajo previo de haber recorrido. Pero también lo programático, y desde el peronismo también nos debemos el trabajo en comisiones, abrir espacios o instancias para que los compañeros puedan participar y debatir. Está claro que hay una sociedad distinta, que estamos ante un cambio de época, que hay nuevos paradigmas y todo eso a veces se deja de lado y llega el momento de cerrar las listas sin haber elaborado o trabajado estas cuestiones”.

“Tenemos compañeros valiosos, cuadros técnicos para aportar, para llevar adelante propuestas y no vamos a ganar la provincia por llevar el mejor candidato, tenemos que llegar todos fortalecidos y me refiero a todo el movimiento, en cada localidad, con los grupos de jóvenes, de volver a recrear una mística de visitar casa por casa. Me parece interesante la experiencia del alcalde de Nueva York, y esta elección me da la pauta de que no es todo redes sociales, no todo pasa por ahí, porque tan importante como las redes es el contacto cara a cara, y la visita, la charla, el estar cerca de los vecinos. La tracción va a estar del liderazgo provincial o nacional, o de quien se decida que va a ser, pero ese líder a la hora de armar su estrategia territorial, si hay algo ya armado o lideres emergentes en cada territorio va a poder fortalecer su propuesta. No siempre es de arriba para abajo, el arriba define en función de lo que tiene en cada territorio. Si empezamos a construir opciones, alternativas y a trabajarlas desde ahora, seguramente podremos ganar más municipios y así también podremos ganar nuevamente la provincia”, analizó.

Finalmente, sobre su futuro al termino de su mandato como diputada nacional, Gaillard indicó: “Soy asesora de la Cámara de Diputados hace 14 años; tengo la planta permanente desde hace mucho tiempo, así que antes que diputada soy trabajadora legislativa y quedaré como asesora del bloque”.