Concordia organiza la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura: tres días de música y tradición

Ángela Leiva estará en la primera noche de la Fiesta Nacional de la Citricultura.

Concordia ya comienza a vivir el clima festivo de la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura, que este año se desarrollará el 5, 6 y 7 de diciembre en el Parque Central “Viñedos Moulins”, un espacio que volverá a convertirse en punto de encuentro para miles de visitantes y para toda la cadena citrícola de la región.

El evento, uno de los más representativos de la identidad productiva de Entre Ríos, ofrecerá nuevamente la Expo Citrus, con actividades destinadas a productores, charlas técnicas y la participación de instituciones y organismos vinculados al sector. A ello se sumarán stands de emprendedores, propuestas gastronómicas, sorteos y una variada grilla de espectáculos.

Como es tradición, también se llevará adelante la elección de soberanas, además de numerosas actividades pensadas para el disfrute de toda la familia.

Con una propuesta que combina producción, cultura y música en vivo, Concordia se prepara para recibir a miles de visitantes en una nueva edición de una fiesta que ya forma parte del patrimonio identitario de la ciudad.

Artistas destacados

El escenario mayor contará con tres noches de música:

Ángela Leiva será la figura central del viernes 5 de diciembre.

Márama animará la noche del sábado 6.

Uriel Lozano cerrará la edición 2025 el domingo 7.

Entradas, bonos y beneficios

El bono contribución, válido para las tres noches y con participación en los sorteos, tendrá un costo de $20.000. Quienes lo adquieran podrán competir por importantes premios:

-Un automóvil VW Polo Track MY 2025

-Un viaje a Brasil para dos personas

-Un televisor LED de 55”

Para quienes deseen asistir por día, la entrada general será de $9.000, aunque en este caso no incluirá acceso a los sorteos. Además, se ofrecerán sillas por orden de llegada a $15.000.

Los jubilados abonarán el 50% del valor de la entrada diaria, mientras que los menores de 12 años ingresarán sin cargo.