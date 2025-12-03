La FHAyCS-Uader lanzó la convocatoria para el primer número de la revista académica “Escuela Pública”

Abrió la convocatoria para presentar trabajos en el número inaugural de "Escuela Pública: revista académica de las y los trabajadores de la educación".

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos abrió la convocatoria para presentar trabajos en el número inaugural de "Escuela Pública: revista académica de las y los trabajadores de la educación", cuya publicación está prevista para el primer semestre de 2026.

La nueva revista nace como un espacio destinado a dar voz a los múltiples actores del campo socioeducativo —docentes, investigadores, estudiantes y profesionales— con el propósito de visibilizar y poner en circulación producciones que recuperen prácticas de enseñanza, experiencias pedagógicas y procesos de investigación desarrollados en distintos ámbitos sociales. El enfoque editorial se sostiene en una perspectiva crítica y rigurosa sobre el trabajo educativo y sus desafíos actuales.

Según informaron desde el Comité Editorial, la convocatoria está dirigida a la presentación de artículos originales, relatos de experiencias y reseñas de libros. Los trabajos deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico a: revistaescuelapublica@fhaycs.uader.edu.ar.

Ejes temáticos

Las contribuciones deberán inscribirse en alguno de los ejes propuestos por la revista:

-Identidad, condiciones laborales y regulaciones del trabajo docente.

-Políticas públicas, legislación y disputas normativas en educación.

-Debates pedagógico-didácticos y prácticas de enseñanza.

-Procesos y prácticas de formación docente inicial y continua.

-Culturas y actores institucionales en el sistema educativo.

-Historia de la educación argentina y latinoamericana.

-Historia, organización y luchas del sindicalismo docente.

-Educación, trabajo docente y problemáticas transversales.

Desde la FHAyCS recordaron que todas las producciones deberán respetar los lineamientos generales y las normas editoriales definidas por la publicación.

Contacto

Para consultas adicionales sobre la revista o la convocatoria, los interesados pueden escribir a revistaescuelapublica@fhaycs.uader.edu.ar.