La Unión frenó a Centenario y sigue invicto como local

Este viernes por la noche, el estadio Carlos Delasoie de Colón recibió el duelo entre La Unión y Centenario de Venado Tuerto. El partido enmarcado en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet contó con el arbitraje de Andrés Barbarini y Matías Sotelo. El Rojo llegó invicto como local y el Aurinegro lo hizo con cuatro victorias consecutivas, dos de ellas como visitante.

Durante el primer cuarto se vio a dos equipos que trabajaron en dificultar la producción ofensiva de su rival. En ese contexto, el equipo colonense sacó una ligera ventaja durante los primeros diez minutos con la que consiguió irse al descanso ganando. El parcial terminó 18-12.

En el segundo tramo la historia cambió. Esta vez fue el visitante el que estuvo más preciso e impuso las condiciones para dar vuelta el tablero y retirarse en ganancia hacia el último descanso. El parcial fue 20-11 para el Aurinegro que se puso en ventaja por tres puntos rumbo a la segunda mitad del partido: 32-29.

En el reinicio del juego, Centenario fue otra vez el que impuso las condiciones, envalentonado por la ventaja obtenida en el segundo tramo. Aunque la paridad fue una constante, los cuatro puntos de diferencia en el cuarto con mayor goleo por parte de ambos conjuntos dejaban al visitante en una posición cómoda. Parcial 25-21 y victoria 57-50.

Pero el equipo de Martín Guastavino consiguió torcer el rumbo. Aunque estuvo en desventaja durante buena parte del cuarto, lo cerró con sonrisa gracias al doble de Rodrigo Acuña a 21 segundos del final. Con el 68-67 en el tablero, el Rojo aguantó el resultado hasta el final y se quedó con la victoria en su estadio.

Con el triunfo por 68-67, La Unión alcanzó un récord de 6-3 que le permiten ubicarse en la tercera colocación del campeonato junto a Gimnasia de La Plata. Todavía le quedan dos partidos al equipo colonense: deberá recibir a Rocamora este domingo desde las 21; mientras que el domingo 21 de diciembre será visitante de Deportivo Norte en su última presentación del 2025.

-SÍNTESIS-

La Unión 68-67 Centenario.



Parciales: 18-12 // 29-32 (11-20) // 50-57 (21-25) // 68-67 (18-10).



Formaciones:LA UNIÓN (68)

*Álvaro Merlo: 2pts, 4rbs, 3as, 2rec, 2per.

*Gonzalo Romero: 12pts, 7rbs, 3as, 5per.

*Matías Caire: 15pts, 2rbs, 1as, 1rec, 3per.

*Rodrigo Acuña: 7pts, 2rbs, 1per, 1ta.

*Guido Cabrera: 8pts, 3rbs, 4as, 1per.

Nicolás Henriques: 8pts, 5rbs, 2as, 5rec.

Lucio Longoni: 10pts, 13rbs, 2rec, 2per, 2ta.

Valentino Salamone: 4pts, 1rb, 2rec.

Diego Pérez Díaz: 2pts.

DT: Martín Guastavino.



CENTENARIO (67)

*Gaspar Ruiz: 6pts, 5rbs, 2as, 1rec.

*Manuel Gómez: 4pts, 6as, 1rec, 3per.

*Farid Celador (x): 4pts, 4rbs, 1as.

*Lucio Castellani: 15pts, 4rbs, 1as, 5per.

*Matías Aristu: 12pts, 3rbs, 1as, 2rec, 4per.

Jeremías Cardona: 13pts, 4rbs, 2as, 2per.

Juan Kusnier: 7pts, 1rec, 1per.

Laureano Zalio Benko (x): 6pts, 8rbs, 1rec, 3per.

Juan Jordan: 1per.

DT: Fernando Aguilar.



*Inicialistas.



(x): Excluidos.



Árbitros: Andrés Barbarini - Matías Sotelo.



Estadio: Carlos Delasoie.