Confirman que en Entre Ríos, los institutos de nivel superior "seguirán abiertos y funcionando"

Fue ante la denuncia de posibles cierres. Ahora, el CGE aseguró que ello no se dará.

“La provincia de Entre Ríos seguirá contando con una oferta formativa de nivel superior sostenida y constante, con institutos abiertos y funcionando en todo el territorio entrerriano”, indicaron este sábado a través de fuentes oficiales.

El Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Superior, informó a la comunidad educativa que “el proceso de actualización y adecuación de la oferta formativa de nivel superior en la provincia se desarrolla a partir de un análisis técnico, exhaustivo y planificado, que permite contar con un diagnóstico integral y actualizado de la situación de los institutos de formación docente“.

Desde la cartera educativa resaltaron que ese trabajo “se apoya en información cuantitativa y cualitativa precisa, que contempla matrícula, disponibilidad docente, inserción laboral, proyecciones y necesidades educativas de cada región, con el objetivo de garantizar previsibilidad, estabilidad y una planificación responsable, siempre con anclaje territorial”.

En este marco, desde el CGE indicaron que “habrá diálogo con cada uno de los institutos, respetando las particularidades de cada comunidad educativa”. “Estas instancias se llevan adelante desde una lógica de diálogo permanente, apertura institucional y escucha activa, priorizando el cuidado de las trayectorias formativas y laborales“, acotaron.

Finalmente, se garantizó que la provincia “continuará contando con una oferta formativa de nivel superior sostenida y constante, con institutos abiertos y funcionando en todo el territorio entrerriano, asegurando el acceso a la educación superior y brindando certeza y continuidad a las comunidades educativas”.