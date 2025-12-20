Suspendieron la actividad en la Liga Paranaense de Fútbol

A partir de la importante tormenta registrada en Paraná, la Liga Paranaense de Fútbol informó que suspendieron toda la actividad prevista para este sábado. Para esta jornada se preveían dos finales en el estadio Pedro Mutio: una correspondiente al fútbol femenino y la otra al Sub 23.

“La Liga Paranaense de Fútbol informa que las finales a jugarse este sábado 20-12 en el estadio Pedro Mutio serán reprogramadas debido a las intensas lluvias que se registran en la zona”, indicaron en el comunicado que habla de la actividad suspendida.

En la misma publicación hecha en redes sociales, informaron que en los próximos días se comunicarán las nuevas fechas y horarios para la realización de los encuentros. Toda la actividad estaba prevista para disputarse en la cancha de Atlético Paraná, pero debido a las importantes lluvias, fue suspendida.

Inicialmente se iba a jugar la final de la Copa de la Liga Clausura del Sub 23 a partir de las 15.30 con el duelo entre Belgrano y Patronato. A continuación, desde las 17.30, estaba previsto el partido entre San Benito de Paraná y Academia Crack en el marco del torneo femenino.

Las autoridades no se expresaron respecto a la final del domingo. Ese día, desde las 17.30 y también en el Pedro Mutio, Neuquen y Sportivo Urquiza definirán al campeón del torneo masculino de Primera División.

En el anuncio realizado por la Liga Paranaense solo se suspendió la actividad del sábado. Habrá que esperar cómo es el desarrollo del tiempo para saber si podrá haber juegos el domingo o si también deberán suspender esos encuentros.