Básquet: Central Entrerriano revirtió sus errores y le ganó a El Talar

Central Entrerriano revirtió sus errores y le ganó a El Talar por la Liga Argentina de Básquet.

En Gualeguaychú, Central Entrerriano superó por 95 a 75 a El Talar, en el marco de una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Se trató de un partido con antecedentes previos en diciembre, donde el resultado se dio al revés. Con esta victoria el equipo del sur provincial aumentó su registro a 17-6.

En el José María Bértora, Nicolás Reynoso fue el MVP de la noche con 25 de valoración, 17 puntos, cuatro rebotes, cuatro asistencias, un tapón y una recuperación. Por el lado del elenco porteño, Enzo Ruiz fue el destacado con 23 de valoración, 27 puntos y 3 rebotes.

El partido en el Bértora

Con un inicio parejo, pero ardiente en ambos lados, Central Entrerriano mantuvo el mando durante el primer cuarto y la mayoría del segundo, exceptuando los minutos finales donde la visita se lo supo igualar 40-40, pero no prosperó su dominio. Los dirigidos por Genovese se mantuvieron todo el tiempo al acecho evitando que la diferencia se agrande yendo al descanso 48-46.

La vuelta del vestuario fue la clave para el conjunto de Pascal, quienes con ataques rápidos y efectivos logró extender la diferencia a 13, pero El Talar también hizo de las suyas con los rebotes defensivos y su puntería en triples.

A falta de cinco minutos para el final, Central Entrerriano comenzó a imponer su goleo con volcadas y triples, y faltando 40 segundos para culminar el encuentro el Rojinegro extendió la diferencia a casi 20 puntos.