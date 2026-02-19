Bordet: “El discurso de Frigerio apeló a buscar pretextos y se condice muy poco con la realidad de Entre Ríos”

"La reforma laboral es una ley que va a salir mal desde origen, y esto no es bueno para nada. Es necesario modificar y mejorar las leyes laborales, pero buscando consenso y buscando que el beneficio sea tanto para empresas como para trabajadores, no se puede beneficiar a un solo sector”, afirmó Bordet.

El diputado nacional y ex gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, analizó el discurso del gobernador Rogelio Frigerio en el inicio de las sesiones ordinarias de la Legislatura. También habló de los proyectos del Ejecutivo nacional que se tratan en el Congreso.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bordet admitió que “había ido con muchas expectativas porque pensaba encontrarme con un discurso proactivo, que delinee ya en mitad de un mandato cuáles son los grandes ejes estratégicos de la provincia, en momentos que realmente son muy complicados, muy complejos, pero la verdad es que me encontré con un discurso similar o igual a lo que viene planteándose desde hace tres años, apelando a herencias recibidas, a datos que se reiteran, a pretextos, a excusas, y la realidad es que hoy los tiempos ameritan otras cuestiones. Así que me fui con sabor a poco o a nada”.

En tal sentido, evaluó que “haciendo una abstracción de las cuestiones personales, siempre gobernar es hacerse cargo y hay situaciones que son muy complejas. Cuando yo asumí también tuve un déficit corriente, problemas, pero hay que resolverlos, y en esa resolución de los problemas hay que buscar y lograr consenso, plantarse desde donde se arranca para construir positivamente hacia el futuro. Y la verdad que esto no se está viendo en la provincia; estas visiones fundacionalistas de la provincia, como que todo lo que existió antes no se hizo, esto de que son lo más grande de la historia, la primera vez en la historia de la provincia, pareciera que quien escribe los discursos no vivió en Entre Ríos en los últimos años como para tener la humildad de saber que acá hubo muchos dirigentes políticos de distintos partidos que hicieron muchas cosas. La provincia no empieza ni termina en una gestión. Esto tiene que ver con continuidades, con reparar errores que se han hecho, que hemos cometido, pero también de tomar cuestiones que son positivas y de proyectarlas. Esto fue lo que yo he practicado en mi experiencia como gobernador, convocando y pensando que no tiene una gestión la llave de toda la solución a los problemas, sino que esto básicamente parte del conjunto. El discurso me dio esa impresión, esa visión de fundar algo que necesitan, obviamente, de una épica para poder hacer algo fundacional, y una épica necesita de hechos y datos concretos con que basarse para su construcción. Y esto, la verdad, que hoy no se ve en la gestión”.

“Yo no hago un análisis en términos personales. Todas las veces que a mí se me convoque como gobernador tengo la responsabilidad de ir y de plantear cuál es mi visión. Después puede ser compartida o no, pero creo que esto forma parte de una práctica que es muy positiva, muy saludable, pero también es cierto que hay una situación realmente muy compleja, muy difícil en la provincia y en la Nación, que no la pasa solamente en Entre Ríos, porque este gobierno nacional canceló todas las transferencias directas de recursos y también, además, hay una merma muy fuerte en los recursos de coparticipación. El gobernador ayer lo esbozó, pero él forma parte del mismo proyecto del Presidente, entonces sería un contrasentido plantearlo. Y esto está impactando fuertemente en distintas estructuras de la provincia. Yo creo que de una provincia donde ayer se mostraba que hay empleo, que hay empresas que crecen y que exportan, la realidad es que si uno ve los informes de CEPA, el empleo privado en la provincia ha caído en todos sus rubros, si uno ve la actividad de distintas empresas en la provincia cada vez es más complejo. A esto uno lo palpa, lo siente y ocurre cuando habla con distintos empresarios del sector, entonces cuando son instancias como las de ayer, es importante tener la decisión de generar una gran convocatoria para afrontar y resolver estos problemas. Sin embargo, se apeló a lo de siempre, a buscar pretextos, a tener una visión fundacionalista y un discurso que condice muy poco con la realidad de todos los días en Entre Ríos”.

Respecto del anuncio de avanzar con la reestructuración de la Caja de Jubilaciones de la provincia, reveló que al tema “lo hemos conversado con el gobernador hace poco más de un mes”. “Yo le planteé que cuando asumí mi segundo mandato el 15 de febrero de 2020, en la primera asamblea legislativa, hice un planteo para una reforma previsional con una amplia convocatoria a todos los sectores, fundamentalmente a quienes tienen una incumbencia directa: empleados, centros de jubilados, organizaciones gremiales, y también a sostener derechos adquiridos para quienes hoy lo tienen, como el 82% móvil, etc. Y esta convocatoria comprendía no solo a partidos políticos, sino a la sociedad en general. Después vino la pandemia, prácticamente hasta el 2022, y después quedó poco tiempo”, refirió.

En tal sentido, consideró que “hay que trabajar fuertemente en cuáles son los ejes para hacer sustentable la Caja de Jubilaciones. Entiendo que hay que buscar acuerdos y consensos muy fuertes con los destinatarios directos de estas medidas y también trabajar sobre la no vulneración de derechos y encontrar un modo de que la Caja sea sostenible en el tiempo. Contrariamente a lo que uno escuchó ayer respecto a que no se había hecho nada, nosotros hicimos mucho en materia de ordenamiento de la Caja de Jubilaciones, pero a veces no alcanza; hicimos lo que se puede hacer y que está a tiro de decreto. Y digo medidas efectivas, no medidas que son de maquillaje. Entiendo que en este marco es necesario avanzar en acuerdos para la sostenibilidad de la Caja, y esperamos ver cuáles son o cómo surgen los proyectos que se vayan a presentar”.

Polémica por OSER

Respecto del informe del síndico de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la polémica por los datos brindados, Bordet señaló que “IOSPER tenía una larga historia en la provincia de Entre Ríos. Yo fui parte del proceso de normalización de IOSPER en el año 2005-2006 cuando era ministro de salud del doctor Jorge Busti en su último mandato, y ahí se propició la administración –tal cual lo establecía la ley- por los propios trabajadores de la obra social, y así funcionó hasta 2024. En el tiempo que a mí me tocó estar, ya sea ese breve periodo como ministro y después en los ocho años como gobernador, IOSPER siempre tuvo equilibrio en las cuentas e incluso superávit, no había un problema financiero”.

“El problema acá de IOSPER fue que hubo una caída en el poder adquisitivo de los salarios y en los valores nominales de los salarios sobre los cuales se aplica el descuento de IOSPER, que es el 3%, con lo cual hay una caída muy grande de la recaudación, mientras los medicamentos aumentaron entre un 400 y un 500% y, por supuesto, también las prestaciones. Entonces, ese gran desfasaje entre recaudación y aumento de prestaciones y medicamentos, generó un déficit en IOSPER. Yo siempre fui partidario de corregir las asimetrías, pero no ir a crear una obra social que excluía a los trabajadores, y advertimos en su momento que se iban a presentar dificultades en la administración, que son las que hoy están teniendo muchos afiliados porque no hay cobertura y hay que recurrir por amparos”, aseveró.

Aclaró asimismo que “los amparos existieron siempre, pero ahora es una práctica habitual, porque hay un corte de prestaciones o hay prestaciones que tienen mermas en su cobertura, lo que hace que mucha gente recurra a esta vía”.

Por otra parte, sobre la decisión de Frigerio de realizar compras centralizadas de medicamentos para los hospitales, el ex mandatario afirmó: “Yo intenté muchas veces hacer compras centralizadas de medicamentos. Primero, hay que decir que hay lobbies muy fuertes que trabajan sobre esto, y después el tema fundamental y central no es tanto la compra centralizada de medicamentos, sino la distribución de los medicamentos para que puedan llegar en tiempo y en forma a todos los hospitales y también a los centros de salud. Por ahí, con un sistema como el que se viene aplicando, lo que uno garantiza es que los medicamentos lleguen a buen término. Y además la compra centralizada de medicamentos, así como tiene sus pros, que puede ser alguna economía en medicamentos, también tiene sus contras, porque al tener un contrato con un determinado sector de la industria de medicamentos o con un pool de la industria de medicamentos, deja afuera a otros sectores. Entonces, es un tema que tiene aristas positivas y aristas negativas. Puede mejorar el tema de ahorro en la compra de medicamentos, pero hay que ver la calidad y si llega en tiempo y forma”.

Reforma laboral

Consultado por el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno nacional y que se debate en el Congreso, Bordet sostuvo que “ha sido muy desprolijo todo el tratamiento de esta ley, que no es una ley menor, que es una ley muy importante y que va a tener un efecto inmediato sobre cientos y miles de argentinos y argentinas, que es el sector trabajador o en relación de dependencia”.

“El planteo que realiza el gobierno tiene más que nada una finalidad de una victoria política por encima de las consecuencias que esta ley va a traer aparejadas para muchos argentinos. Esta ley no ha tenido un debate que, fruto de esa discusión, lograra correcciones o tener un contenido que beneficie al trabajador. Esta ley viene en línea con esta idea de la protección a ultranza de las empresas que son dadoras de empleo. Ahora, el trabajador es quien ofrece su capacidad de trabajo también para generar una rentabilidad a las empresas. Entonces, en esto tiene que haber un equilibrio, no es una ley para beneficiar a las empresas bajo pretexto de que esto va a generar más trabajo. Tiene que ser una ley que también contemple que no se vulneren los derechos y los beneficios del trabajador. Entonces ocurren situaciones como esta, donde hay derechos adquiridos durante mucho tiempo en la Argentina, y que alguien se enferma o tiene un accidente no vinculado con su actividad laboral, y puede conservar el empleo y su salario”, analizó.

Sobre este punto de las licencias médicas, que generó disidencias, el legislador advirtió que “sorprendió cómo esto se inserta en el texto de la ley no estando antes en el dictamen, pero fundamentalmente después, tratando peyorativamente hasta con tono socarrón y burlón de algunos funcionarios como el ministro de Regulación. Es poco serio hablar de errores, no hay errores, acá hay mala fe, claramente, cuando se inserta un artículo de este tipo”.

Agregó que “en la Cámara de Diputados el proyecto ingresó ayer a tratamiento en plenario de comisiones, se hizo un dictamen en 3 o 4 horas, y llega a tratarse al recinto; sin debate previo, sin escuchar a nadie antes, con convidados de piedra. Entonces, es una ley que va a salir mal desde origen, y esto no es bueno para nada. No se trata de que uno se oponga a una reforma laboral, es necesario modificar y mejorar las leyes laborales, pero buscando consenso y buscando que el beneficio sea tanto para empresas como para trabajadores, no se puede beneficiar a un solo sector”.

Sobre la autocrítica de no haber tratado antes este tipo de leyes, explicó: “Muchas veces el tiempo y la oportunidad hace que se posterguen debates. Pudo haberse dado antes, pero nosotros como oposición hoy reconocemos que es necesario generar una actualización de leyes laborales que quedaron detenidas en el tiempo, porque la mayoría de las leyes laborales que hay en la Argentina datan de los convenios colectivos de los años 70, cuando vuelve el tercer gobierno de Perón en Argentina. Y después no se actualizó más, el mundo cambió y no es la misma forma de trabajar que había hace 50 años atrás que la que hay hoy, y es necesario actualizarlo, pero también teniendo en cuenta intereses y convocando y escuchando a todos. Si hay mayorías, se aprobará o se rechazará, pero en un tratamiento express, como pocas veces se vio en el Congreso, donde una ley ingresa en el Senado, se aprueba entre gallos y medianoche con errores, entre comillas, y llega a diputados y en menos de 48 horas se trata en plenario de comisiones y se resuelve en el recinto. La verdad es que una ley así tiene un vicio de origen, que después termina en judicializaciones”.

En cuanto a los cambios en el Estatuto del Periodista, Bordet apuntó: “Lo que se va a modificar hoy respecto a lo que se aprobó en el Senado es el artículo que establecía las licencias por enfermedad, que es el 44, que se elimina. De este modo, ahí hay una modificación que obliga a que esta ley vuelva al Senado, que es la Cámara de origen, que lo va a tratar la semana que viene, el 26 o el 27, porque quieren presentarlo como un triunfo electoral el 1° de marzo. Y esto no funciona así, no se aprueba una ley por sensaciones o por triunfos electorales para que el Presidente pueda decir un discurso en la apertura ordinaria de sesiones; pasa por un debate que tiene que darse francamente entre las distintas fuerzas opositoras”.

“Además, es muy poco el margen que hay para introducir modificaciones. Nosotros tenemos dictamen propio, no vamos a aceptar como está planteado, pero las modificaciones que se propongan tanto desde nuestro bloque como de otros bloques, no van a ser aceptadas. En esto claramente, hay una bajada de línea donde no se van a aceptar modificaciones. Así que la verdad tengo muy poca expectativa y esperanza en ese sentido”, concluyó.