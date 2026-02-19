La CGT dijo que el paro "tuvo un acatamiento del 90% y representa el humor social"

Al comienzo de la conferencia, Sola trazó un cuadro de la situación económica donde "todos los días, desde hace 2 años, trabajadores y trabajadoras pierden su puesto de trabajo formal". Recordó a los empleados de la fábrica de neumáticos Fate que cerró sus puertas el miércoles de manera intempestiva y a las miles de empresas que cerraron desde que Javier Milei llegó a la presidencia.

También cuestionó a quiénes señalan el dinero que se perdería por el paro general, pero no miran "la transferencia de recursos de los trabajadores hacia el sector empleador". Según sus cálculos, por la reducción de aportes patronales y, en particular, los recursos dirigidos a jubilaciones y pensiones, serían un total de u$s6.000 millones anuales. "Es ahí donde deberían detenerse", señaló.

A pesar de ello, admitió que la medida de fuerza tiene costos para la actividad económica: "Sabemos que en cada actividad que nosotros sostenemos, parar un día implica una pérdida. También sabemos que cada trabajador que para pierde un día de trabajo, pero lo hace convencido en el derecho que está defendiendo". Pero luego agregó que tienen "la grata sensación de que ese humor social ha sido representado por la CGT".

El mensaje a los gobernadores: "Son cómplices de esta traición"

La conferencia de prensa comenzó en paralelo al debate que se realiza en Diputados. Dos horas antes, finalmente, el Gobierno logró el quorum para tratar la ley con el apoyo de gobernadores aliados, incluido de legisladores que responden a mandatarios peronistas. A ellos se dirigió Cristián Jerónimo, uno de los cosecretarios generales de la CGT. Los acusó de ser "cómplices de esta traición" y advirtió con exponerlos

"Ha llegado la hora de exponer a quiénes se llegan a los cargos de importancia y luego, cuando llega la situación de defender los intereses del pueblo, le terminan dando la espalda", llamó Jerónimo, quizás con la certeza o información de que el Gobierno está cerca de aprobar la reforma laboral.

Luego felicitó a todos los trabajadores que adhirieron al paro general y los llamó a "construir esa unidad que nos va a llevar a ganar esa pelea contra este gobierno liberal que lo único que quiere es quitar derechos a los trabajadores organizados", afirmó.

"Acá no terminó nada. Esto recién empieza. El plan de acción se viene marcando al pie de la letra y seguramente la política se va a poner nerviosa", aseguró.

Y pronosticó que el "peronismo va a volver a construir una alternativa y el movimiento obrero va a ser un protagonista y seguramente vamos a poder construir un país que le vuelva a dar oportunidad a los 47 millones de argentinos".

Fuente: Ámbito Financiero.