Reabrieron la convocatoria para que salas teatrales de todo el país se sumen a la Red Federal de Teatros

La Red Federal de Teatros volvió a abrir su convocatoria destinada a incorporar nuevas salas y espacios escénicos de gestión provincial, municipal, universitaria y pertenecientes a colectividades de todo el país, con el objetivo de ampliar el alcance territorial del programa y fortalecer el desarrollo del sector teatral argentino. La inscripción permanecerá abierta durante todo el año y se realiza a través del micrositio disponible en la plataforma del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA). La iniciativa busca promover la circulación de espectáculos, generar instancias de formación y acompañar procesos de gestión cultural en distintos puntos del territorio nacional.

La propuesta está dirigida a teatros públicos y comunitarios interesados en integrarse a una red federal que ya registra más de 40 funciones realizadas en diferentes provincias desde su puesta en marcha. A través de esta articulación, las salas participantes acceden a programación artística y a herramientas de fortalecimiento institucional orientadas a mejorar sus condiciones de funcionamiento y ampliar sus posibilidades de desarrollo cultural en sus respectivas comunidades.

Un punto importante del programa es el acompañamiento técnico que se brinda a los espacios seleccionados mediante asesorías especializadas en gestión, producción y planificación. Estos procesos permiten realizar diagnósticos específicos sobre el funcionamiento de cada sala, analizar sus recursos disponibles y diseñar estrategias que optimicen la programación artística y el uso de la infraestructura y el equipamiento teatral.

El intercambio entre especialistas y trabajadores de las salas constituye otro aspecto relevante de la Red Federal de Teatros, ya que a partir de estas instancias se compartirán experiencias, se identificarán problemáticas comunes y posteriormente se elaborarán soluciones en conjunto que apuntan a profesionalizar la actividad teatral.

Según señala la entidad, la convocatoria brinda la posibilidad de integrarse a una estructura federal que permite a las salas ampliar su visibilidad, diversificar sus propuestas y acceder a circuitos de programación que trascienden el ámbito local.