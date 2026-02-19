Temporal en Paraná: rescataron a una mujer que fue arrastrada por la correntada en pleno centro

Durante el intenso temporal que azotó a la ciudad este jueves, una mujer fue arrastrada por la fuerte correntada de agua mientras se dirigía caminando hacia su lugar de trabajo. El dramático episodio generó momentos de gran tensión y requirió un rápido despliegue de auxilio.

El hecho ocurrió durante la mañana en calle Pascual Palma, en el tramo comprendido entre 25 de Mayo y Echagüe, informó Ahora.com. En ese sector céntrico, la copiosa caída de lluvia provocó una rápida acumulación de agua que generó una corriente de gran intensidad, la cual terminó desestabilizando y arrastrando a la peatona.

Afortunadamente, la rápida intervención evitó que la situación pasara a mayores. La mujer debió ser rescatada mediante un esfuerzo conjunto en el que participaron efectivos de los Bomberos Voluntarios, quienes contaron con la colaboración fundamental de vecinos y automovilistas que se encontraban en la zona y no dudaron en asistirla en medio del temporal.

Tras lograr ponerla a salvo en tierra firme, la víctima fue trasladada inmediatamente para recibir atención médica, ya que el gran esfuerzo físico le provocó signos de agotamiento y posibles lesiones producto del arrastre por el asfalto.