Werner con Foton en TC Pick Up: “El deseo es pelear por un nuevo campeonato”

Mariano Werner se refirió a su llegada a Foton, la nueva marca que formará parte del TC Pick Up.

Así como el Turismo Carretera continúa su evolución con los modelos de nueva generación, las TC Pick Up no se quedan atrás. En 2026, la categoría de la ACTC recibirá a su octava marca: Foton. La terminal china, representada en el país por el Grupo Corven, desembarca con una estructura oficial y una apuesta fuerte liderada por dos campeones de la especialidad: Mariano Werner (37 años) y Gastón Mazzacane (50).

“Voy a estar junto a Foton de forma más personal. Antes la pickup dependía de los Jakos; ahora lo haremos en Salto junto a Franco García y todo su grupo”, reveló el paranaense a SoloTC.

Werner trabaja hace tiempo con García. El taller de Salto atiende los autos de los jóvenes pilotos que el Zorro tiene en su equipo. Este año, por ejemplo, prepara los Ford Mustang de TC Pista de Faustino Cifré, Manuel Borgert y Benjamín Antón. En tanto que el de Nicanor Santilli Pazos está en el taller del entrerriano en Paraná.

La llegada de Foton no es un movimiento menor. La marca competirá en pista contra las ya consagradas Ford Ranger, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Nissan Frontier, Fiat Toro y Dodge RAM. Para ello, confió sus unidades a dos referentes: Werner y Mazzacane (campeón 2018).

“Es un equipo oficial y el deseo es representar a la marca de la mejor manera. Estamos con las ganas lógicas de poder pelear por un nuevo campeonato”, aseguró Werner.

El proyecto integral contempla tres camionetas. Además de las dos unidades de la divisional mayor, la estructura tendrá presencia en el TC Pista Pick Up con Nicanor Santilli Pazos (22 años), quien hará su debut absoluto en la especialidad.